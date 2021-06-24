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Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:14
fiona98 написав:
Можно будет ехать аж 130км/час. Ето что же за автобан такой драный что даже по нему ползти нужно? В Германии на автобанах безлимит скорости.
У нас же обычные дороги назвали автобанами и хотят драть с нас деньги. Кстати при проезде автобанов будут возвращаться деньги за акциз *на ремонт дорог* включенный в стоимость бензина?
Или двойное налогообложение у нас норма.
Даже в Германии далеко не каждый автобан безлимитный. Но допустим. А еще страны 3-4 с "безлимитками" вспомнить получится?
Естественно: тариф посчитан с учетом скидки
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