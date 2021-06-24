RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:14

  fiona98 написав:Можно будет ехать аж 130км/час. Ето что же за автобан такой драный что даже по нему ползти нужно? В Германии на автобанах безлимит скорости. У нас же обычные дороги назвали автобанами и хотят драть с нас деньги. Кстати при проезде автобанов будут возвращаться деньги за акциз *на ремонт дорог* включенный в стоимость бензина? Или двойное налогообложение у нас норма.

Даже в Германии далеко не каждый автобан безлимитный. Но допустим. А еще страны 3-4 с "безлимитками" вспомнить получится? :roll:
Естественно: тариф посчитан с учетом скидки :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4484
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
R2 » Чет 24 чер, 2021 09:47
9 476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 09:50
vitaliy_berdinskikh
Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу... 1, 2
R2 » Сер 23 чер, 2021 07:51
13 1257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 07:09
escape2015
Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...
R2 » Сер 16 чер, 2021 14:21
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 14:26
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33093)
30.06.2021 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.