Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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fiona98 написав:Можно будет ехать аж 130км/час. Ето что же за автобан такой драный что даже по нему ползти нужно? В Германии на автобанах безлимит скорости. У нас же обычные дороги назвали автобанами и хотят драть с нас деньги. Кстати при проезде автобанов будут возвращаться деньги за акциз *на ремонт дорог* включенный в стоимость бензина? Или двойное налогообложение у нас норма.
Даже в Германии далеко не каждый автобан безлимитный. Но допустим. А еще страны 3-4 с "безлимитками" вспомнить получится? Естественно: тариф посчитан с учетом скидки
_hunter написав:Какая альтернатива остается? -- да хоть через Николаев: законодательство в этом случае будет полностью соблюдено
А что говорят Законы?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про концесію ... Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Стаття 39. Об’єкт концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг
1. У разі реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг об’єктом концесії є автомобільні дороги загального користування.
Проект, що здійснюється на умовах концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг, може бути реалізований лише за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду (автомобільна дорога) протягом усього строку експлуатації платної автомобільної дороги відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".
2. Концесіонеру надається право на будівництво та подальшу експлуатацію автомобільної дороги в порядку та на умовах, визначених концесійним договором та законом.
Під будівництвом автомобільної дороги розуміється комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних із новим будівництвом та/або реконструкцією, та/або капітальним ремонтом автомобільної дороги.
Про автомобільні дороги ... Стаття 27. Віднесення та порядок переведення автомобільних доріг загального користування до розряду платних ... Автомобільні дороги, окремі їх ділянки можуть бути віднесені до розряду платних лише за умови їх суттєвого вдосконалення, а також у разі будівництва (нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту) і подальшої експлуатації автомобільної дороги загального користування на умовах концесії та забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.