Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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fiona98 написав:Можно будет ехать аж 130км/час. Ето что же за автобан такой драный что даже по нему ползти нужно? В Германии на автобанах безлимит скорости. У нас же обычные дороги назвали автобанами и хотят драть с нас деньги. Кстати при проезде автобанов будут возвращаться деньги за акциз *на ремонт дорог* включенный в стоимость бензина? Или двойное налогообложение у нас норма.
Даже в Германии далеко не каждый автобан безлимитный. Но допустим. А еще страны 3-4 с "безлимитками" вспомнить получится? Естественно: тариф посчитан с учетом скидки
_hunter написав:Какая альтернатива остается? -- да хоть через Николаев: законодательство в этом случае будет полностью соблюдено
А что говорят Законы?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про концесію ... Розділ IX ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ЩОДО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Стаття 39. Об’єкт концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг
1. У разі реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії, щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг об’єктом концесії є автомобільні дороги загального користування.
Проект, що здійснюється на умовах концесії щодо будівництва та подальшої експлуатації автомобільних доріг, може бути реалізований лише за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду (автомобільна дорога) протягом усього строку експлуатації платної автомобільної дороги відповідно до Закону України "Про автомобільні дороги".
2. Концесіонеру надається право на будівництво та подальшу експлуатацію автомобільної дороги в порядку та на умовах, визначених концесійним договором та законом.
Під будівництвом автомобільної дороги розуміється комплекс дорожньо-будівельних та проектних робіт, пов’язаних із новим будівництвом та/або реконструкцією, та/або капітальним ремонтом автомобільної дороги.
Про автомобільні дороги ... Стаття 27. Віднесення та порядок переведення автомобільних доріг загального користування до розряду платних ... Автомобільні дороги, окремі їх ділянки можуть бути віднесені до розряду платних лише за умови їх суттєвого вдосконалення, а також у разі будівництва (нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту) і подальшої експлуатації автомобільної дороги загального користування на умовах концесії та забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.
Вы предлагаете ездить из Киева в Борисполь через Николаев. Долго, дорого (стоимость бензина), зато не платить за проезд по автобану:
Какая альтернатива остается? -- да хоть через Николаев:
В Законах же подразумевается прямой проезд из Киева в Борисполь, не через Николаев:
за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду
забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.
Отличие понимаете? ...
Я не знаю с чего вы _придумали_ что в Законе что-то _подразумевается_ -- если в этом же Законе явно прописанно только требование к наличию _не платных_ путей объезда. Ни слова про равное расстояние/время в пути на этом объезде не говорится... Отличие понимаете?
yanyura, при всём понимании возмущения от отбирания халявного проезда по определённым участкам, таки вся суть платных дорог, что бесплатная альтернатива им обычно (у нас ещё очень гуманное законодательство, требующее её всегда) есть, но проезд по ней будет дольше. Иначе кто бы ездил по платным? И мы же, типа, становимся ближе к Европе, а в ней: "При этом, никто не мешает вам использовать альтернативные (то есть бесплатные) дороги — они там тоже есть в изобилии, в любой стране. Ради бога! Будет еще дешевле, если не совсем бесплатно. Но время в пути, при использовании бесплатных дорог, увеличится существенно, раза в полтора.
Тарифы за оплату дорог также разнятся от страны к стране. Польшу от Бреста до границы с Германией (680 км) можно проехать примерно за 20 евро. Такое же расстояние по Франции (например, от Парижа до Тулузы), обойдется вам уже в 50 евро. Причем, в обоих случаях, это можно сделать и бесплатно.
Самые дорогие дороги во Франции, Италии, в общем, в западной Европе. Самые дешевые в восточной Европе и на Балканах (кроме Греции — там дорого кататься). Но при этом, почти всегда (кроме Болгарии и Румынии) есть бесплатная альтернатива."
Я, хз, если честно: как-то не было необходимости в ту сторону ехать ни разу. А какая 6-ти полоска туда ведет? -- если из своего села там часто катаетесь: можно фото 3-х полос в одну сторону?.. Какая альтернатива остается? -- да хоть через Николаев: законодательство в этом случае будет полностью соблюдено
тобто ви вважаєте що на захід з києва через миколаїв - це прийнятна альтернатива? ну, від вас і іншого ніхто і не очікував. ви як завжди, у напрацьований почерк не змінюєте . ще раз, для обдарованих - там збудована і приведена в добрий стан за гроші платників податків дорога. її ви пропонуєте забрати на користь умовного васі? з альтернативою через миколаїв? вас же чітко в закон обличчям мокнули, а ви дурня клеїте. завтра з таким же успіхом вам можуть запропонувати на роботу на сусідню вулицю через інше місто їздити чи дитину так в садочок чи школу водити. закон ж не забороняє, правда?
yanyura написав:
_hunter написав:
yanyura написав:[ А что говорят Законы? ...
Ну да -- безоплатного. Я, развне, не так сказал?
Вы предлагаете ездить из Киева в Борисполь через Николаев. Долго, дорого (стоимость бензина), зато не платить за проезд по автобану:
Какая альтернатива остается? -- да хоть через Николаев:
В Законах же подразумевается прямой проезд из Киева в Борисполь, не через Николаев:
за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду
забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.
Отличие понимаете?
P.S. Ах как мне нравятся форумчане, которые активно "одобрямс" все действия существующего Президента, но которые мгновенно куда-то исчезают, как только этот Президент становится бывшим...
ну ви ж бачите, що після наведення законів опонент включає дурбецала. людина буде нести рідкісну ахінею і до останнього її захищати, бо він ж "хз що написано в законах" і "нехай через миколаїв їздять" (с)