Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Сер 30 чер, 2021 16:55

yanyura написав: А третий вариант, что концессионеры должны сами с 0 построить дороги вы не рассматриваете? А третий вариант, что концессионеры должны сами с 0 построить дороги вы не рассматриваете?

yanyura написав: Тем более, что в Законе этот механизм подробно расписан, в частности Тем более, что в Законе этот механизм подробно расписан, в частности

Зачем с 0? Просто "потому что потому"?Вот еду я в Киев. Зачем мне для того чтобы ехать быстрее - обязательно ехать не по дороге на Киев? Или еду я в Днепр - зачем мне новая "с нуля построенная" дорога?Я вижу только одну причину пролетарской (в плохом смысле) зависти чтобы буржуи потратили больше бабла. Но даже если так то я хочу напонимть что буржуи потом эти деньги в любом случае возьмут с пользователей дорог, тоесть с меня едущего 130 по этой новой шестиполосной дороге. Оно мне, как пользователю дороги, точно надо?Ну так я разве передача старой юлиной дороги Харьков-Днепр с выдавленной фурами первой полосой и зубодробительными съездами на мостах не вписывается в эту передачу? В чём разница между "выдать куски сельхозземли предварительно выкупленные у собственников" и "выдать куски земли на которых находится старая юлина дорога"?