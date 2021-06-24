Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Да хоть каждый день утром и вечером вместо "отче наш" читайте -- ничем кроме фиги оно не станет
Вы, лучше, ответ на мой вопрос наконец-то напишите: где там написанно что "альтернативний безоплатний проїзд" не может быть на 400 км длиннее/на 8 часов дольше?..
yanyura написав:...
Кстати, в ссылке от moveton это четко расписано:Если нет желания платить за дороги, то можно и не платить. В Европе полно бесплатных (альтернативных) дорог, используйте их для перемещения.
Для этого, нужно при вводе маршрута в навигатор включить опцию «избегать платных дорог» («исключить платные дороги» и т.п. — в каждом навигаторе она может называться немного по-разному).
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Более того: в ссылке от moveton четко насписано ровно то, что я сказал.