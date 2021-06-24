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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:44

  yanyura написав:
_hunter
"хз что за фигу yanyura в законе увидел"

Придется третий раз повторить эту "фигу":
за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду

забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.

Может вам это выделить увеличенным размером шрифта или цветом?

Да хоть каждый день утром и вечером вместо "отче наш" читайте -- ничем кроме фиги оно не станет :lol:
Вы, лучше, ответ на мой вопрос наконец-то напишите: где там написанно что "альтернативний безоплатний проїзд" не может быть на 400 км длиннее/на 8 часов дольше?.. :roll:

  yanyura написав:...
Кстати, в ссылке от moveton это четко расписано:
Если нет желания платить за дороги, то можно и не платить. В Европе полно бесплатных (альтернативных) дорог, используйте их для перемещения.

Для этого, нужно при вводе маршрута в навигатор включить опцию «избегать платных дорог» («исключить платные дороги» и т.п. — в каждом навигаторе она может называться немного по-разному).
...

Более того: в ссылке от moveton четко насписано ровно то, что я сказал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:55

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  yanyura написав:А третий вариант, что концессионеры должны сами с 0 построить дороги вы не рассматриваете?

Зачем с 0? Просто "потому что потому"?

Вот еду я в Киев. Зачем мне для того чтобы ехать быстрее - обязательно ехать не по дороге на Киев? Или еду я в Днепр - зачем мне новая "с нуля построенная" дорога?

Я вижу только одну причину пролетарской (в плохом смысле) зависти чтобы буржуи потратили больше бабла. Но даже если так то я хочу напонимть что буржуи потом эти деньги в любом случае возьмут с пользователей дорог, тоесть с меня едущего 130 по этой новой шестиполосной дороге. Оно мне, как пользователю дороги, точно надо?


  yanyura написав:Тем более, что в Законе этот механизм подробно расписан, в частности

Ну так я разве передача старой юлиной дороги Харьков-Днепр с выдавленной фурами первой полосой и зубодробительными съездами на мостах не вписывается в эту передачу? В чём разница между "выдать куски сельхозземли предварительно выкупленные у собственников" и "выдать куски земли на которых находится старая юлина дорога"?
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 30 чер, 2021 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:57

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  yanyura написав:действия существующего Президента, но которые мгновенно куда-то исчезают, как только этот Президент становится бывшим

Правильна ініціатива, іншими способами якісних доріг на постійній основі в Україні не добитись.
І в Зеленського рейтинг наразі більше 30%
Значить виборці підтримують ініціативи Включаючи і дороги
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 17:32

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  vitaliy_berdinskikh написав:Я вижу только одну причину пролетарской (в плохом смысле) зависти чтобы буржуи потратили больше бабла.

Дело не в "пролетарской зависти", а в том, чтобы у человека был выбор - ехать быстро, но заплатив за это концессионеру, или ехать медленнее/дольше, но бесплатно, и каждый пусть делает выбор сам. Это по-европейски.

Вместо этого предлагается только единственный вариант - ехать по платной дороге, а кто не хочет платить, пусть едет по проселкам, или, как предлагает _hunter, ехать из Харькова в Днепр через Славянск и Первомайск, или через Миргород и Кременчуг. А вот это по-украински, но с криками "Мы идем в Европу!".

старой юлиной дороги Харьков-Днепр

Интересно, а какое отношение имеет Тимошенко к трассе Харьков - Днепр?

Эта трасса начала строиться в конце 70-х, в 83-м было открыто движение почти до Краснограда, к 90-му до Перещепино (73 км от Днепра). Кем тогда была Тимошенко? Или заслуга ее в том, что в 2008-м построено последние 6,5 км (из 221)?
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