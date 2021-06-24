Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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за умови наявності альтернативного безоплатного проїзду
забезпечення альтернативного безоплатного проїзду транспортних засобів.
Может вам это выделить увеличенным размером шрифта или цветом?
Да хоть каждый день утром и вечером вместо "отче наш" читайте -- ничем кроме фиги оно не станет Вы, лучше, ответ на мой вопрос наконец-то напишите: где там написанно что "альтернативний безоплатний проїзд" не может быть на 400 км длиннее/на 8 часов дольше?..
yanyura написав:... Кстати, в ссылке от moveton это четко расписано:
Если нет желания платить за дороги, то можно и не платить. В Европе полно бесплатных (альтернативных) дорог, используйте их для перемещения.
Для этого, нужно при вводе маршрута в навигатор включить опцию «избегать платных дорог» («исключить платные дороги» и т.п. — в каждом навигаторе она может называться немного по-разному). ...
Более того: в ссылке от moveton четко насписано ровно то, что я сказал.
yanyura написав:А третий вариант, что концессионеры должны сами с 0 построить дороги вы не рассматриваете?
Зачем с 0? Просто "потому что потому"?
Вот еду я в Киев. Зачем мне для того чтобы ехать быстрее - обязательно ехать не по дороге на Киев? Или еду я в Днепр - зачем мне новая "с нуля построенная" дорога?
Я вижу только одну причину пролетарской (в плохом смысле) зависти чтобы буржуи потратили больше бабла. Но даже если так то я хочу напонимть что буржуи потом эти деньги в любом случае возьмут с пользователей дорог, тоесть с меня едущего 130 по этой новой шестиполосной дороге. Оно мне, как пользователю дороги, точно надо?
yanyura написав:Тем более, что в Законе этот механизм подробно расписан, в частности
Ну так я разве передача старой юлиной дороги Харьков-Днепр с выдавленной фурами первой полосой и зубодробительными съездами на мостах не вписывается в эту передачу? В чём разница между "выдать куски сельхозземли предварительно выкупленные у собственников" и "выдать куски земли на которых находится старая юлина дорога"?
vitaliy_berdinskikh написав:Я вижу только одну причину пролетарской (в плохом смысле) зависти чтобы буржуи потратили больше бабла.
Дело не в "пролетарской зависти", а в том, чтобы у человека был выбор - ехать быстро, но заплатив за это концессионеру, или ехать медленнее/дольше, но бесплатно, и каждый пусть делает выбор сам. Это по-европейски.
Вместо этого предлагается только единственный вариант - ехать по платной дороге, а кто не хочет платить, пусть едет по проселкам, или, как предлагает _hunter, ехать из Харькова в Днепр через Славянск и Первомайск, или через Миргород и Кременчуг. А вот это по-украински, но с криками "Мы идем в Европу!".
старой юлиной дороги Харьков-Днепр
Интересно, а какое отношение имеет Тимошенко к трассе Харьков - Днепр?
Эта трасса начала строиться в конце 70-х, в 83-м было открыто движение почти до Краснограда, к 90-му до Перещепино (73 км от Днепра). Кем тогда была Тимошенко? Или заслуга ее в том, что в 2008-м построено последние 6,5 км (из 221)?
yanyura написав:Дело не в "пролетарской зависти", а в том, чтобы у человека был выбор - ехать быстро, но заплатив за это концессионеру, или ехать медленнее/дольше, но бесплатно
В случае дорог Харьков-Киев и Харьков-Днепр альтернативы есть.
В случае дороги Харьков-Житомир вполне возможно что альтернативы с сопоставимой длинной маршрута - нет потому что там одна прямая как стрела дорога.
Ты предлагаешь изъять из частной собственности сельхозземои, конечно же с обязательной компенсацией из бюджета, тоесть опять же из наших налогов, построить на них альтернативный маршрут и потом один из них отдать в концессию? А это кому именно выгодно? Мне, как потенциальному пользователю дорог - не выгодно поскольку ездить я буду скорей всего лишь по одной, а не по обеим. Всем прочим неавтомобилистам невыгодно поскольку из налоги тратятся на дороги, а не больницу в Шепетовке (тут где-то есть наш коллега по форуму который отстаивает такую позицию). Собственники земли которая пойдет под дорогу - тоже под вопросом, возможно они бы больше заработали пользуясь ей, чем им государство запатит по каким-то своим калькуляциям.
yanyura написав:Вместо этого предлагается только единственный вариант - ехать по платной дороге, а кто не хочет платить, пусть едет по проселкам
Ну так если цель "ехать бесплатно" то чем не вариант? Ведь платная дорога платная не просто так, а потому что по ней можно доехать быстрее и с большим комфортом. Этим собственно она и отличается от обычных дорог которые ремонтируются от силы раз в десять лет и строятся примерно столько же.
Между государственной бесплатной дорогой и концессионной платной есть ещё одно большое различие: за дорогу платят только те кто по ней ездят, а не все подряд через налоги даже если это какой-то полвареничный пенсионер из глухого села. Так что с точки зрения соц.справедливости концессионная дорога это хорошо. А вот желание есть быстро но по дорогам построенным из налогов это не совсем хорошо, не совсем справедливо.
буржуи потом эти деньги в любом случае возьмут с пользователей дорог, тоесть с меня едущего 130 по этой новой шестиполосной дороге. Оно мне, как пользователю дороги, точно надо?
Потом
Так что с точки зрения соц.справедливости концессионная дорога это хорошо. А вот желание есть быстро но по дорогам построенным из налогов это не совсем хорошо, не совсем справедливо.
Ты как-то определись, что для тебя важнее - трусы или крестик
То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать), для тебя главное "а баба Яга против!". Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую?
Ты предлагаешь изъять из частной собственности сельхозземои, конечно же с обязательной компенсацией из бюджета, тоесть опять же из наших налогов, построить на них альтернативный маршрут и потом один из них отдать в концессию?
Научись читать и понимать написанное в Законах. Земли под дорогу концессионеру даются не бесплатно, а в аренду, (надеюсь ты знаешь, что такое "аренда" и что за аренду платят), на оговоренный в договоре срок, а не в бесплатную пожизненную собственность, разработка проекта землеустройства под дорогу финансируется за счет концессионера, надо только соответственно, по Закону, документы подготовить. В чем здесь "за счет налогов" в упор не вижу.
И что там насчет
старой юлиной дороги Харьков-Днепр
? Опять отмолчишься потому что в очередной раз сел в лужу?
P.S. Попробовал общаться с тобой на "вы", но т.к. тебе приятнее, чтобы тебе "тыкали", не буду лишать тебя этого удовольствия.