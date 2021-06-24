Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Сер 30 чер, 2021 18:59

буржуи потом эти деньги в любом случае возьмут с пользователей дорог, тоесть с меня едущего 130 по этой новой шестиполосной дороге. Оно мне, как пользователю дороги, точно надо?

Так что с точки зрения соц.справедливости концессионная дорога это хорошо. А вот желание есть быстро но по дорогам построенным из налогов это не совсем хорошо, не совсем справедливо.

Ты предлагаешь изъять из частной собственности сельхозземои, конечно же с обязательной компенсацией из бюджета, тоесть опять же из наших налогов, построить на них альтернативный маршрут и потом один из них отдать в концессию?

старой юлиной дороги Харьков-Днепр

КрасавЕц!СперваПотомТы как-то определись, что для тебя важнее - трусы или крестикТо, чтобыла построенаты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать), для тебя главное "а баба Яга против!". Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую?Научись читать и понимать написанное в Законах.под дорогу концессионеруне бесплатно, а, (надеюсь ты знаешь, что такое "аренда" и что за аренду платят),оговоренный в договоре, а не в бесплатную пожизненную собственность,землеустройства под дорогу финансируется, надо только соответственно, по Закону, документы подготовить.И что там насчет? Опять отмолчишься потому что в очередной раз сел в лужу?Попробовал общаться с тобой на "вы", но т.к. тебе приятнее, чтобы тебе "тыкали",