Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Чет 01 лип, 2021 11:48

yanyura написав: Ты как-то определись, что для тебя важнее - трусы или крестик Ты как-то определись, что для тебя важнее - трусы или крестик

yanyura написав: То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать) То, чтобыла построенаты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать)

yanyura написав: Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую? Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую?

yanyura написав: Научись читать и понимать написанное в Законах. Земли под дорогу концессионеру даются не бесплатно, а в аренду, Научись читать и понимать написанное в Законах.под дорогу концессионеруне бесплатно, а

Я давно и чётко определился - очень сложно не заметить мою позицию которую я тут на форуме уже года полтора озвучиваю.А вот когда тут люди одновременно хотят и хороших дорог и чтоб за это ещё ничего не платить - вот это как раз дилема крестика и трусов.Интересно как это я не замечаю если я не раз по ней ездил? Зубами на стыках мостов клацал, перед Днепром вытормаживался когда асфальт внезапно без знаков заканчивается. В чём же моё незамечательство состоит?Концессионеры и построят новую - если бы ты читал новость, а не витал в своих левацких фантазиях то ты бы это увидел. Я не хочу ездить по тому дерьму что сейчас из себя представляет данная дорога. Да, есть ещё хуже дороги - они, к слову, тоже построены за государственные деньги.При оценке того надо передавать дорогу или нет я вообще не оперирую термином справедливость - как раз потому что, как сказал в начале, я очень давно уже определился со своими политическими пристрастиями.И что это меняет? Землю у собственников государство всё равно должно выкупить, только после этого оно сможет передавать её конциссионерам в аренду под дорогу. Жаль что у тебя не хватило смелости ответить на такой простой вопрос.