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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:37

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет.

Есть куча даже государственных дорог в состоянии лучшем чем Харьков-Днепр. Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.

Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:54

  vitaliy_berdinskikh написав:Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.


Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Тут одно из двух - либо человек сам организует и строит бизнес с нуля, либо отжимает созданное другими. В последнем варианте толку не будет, т.к. смысл такого "бизнеса" только в том чтобы стричь бабло, а не строить или развивать что-либо.

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.


Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным. На бесплатных обычно пробки в час пик, поэтому если есть желание - можешь сэкономить время заплатив за проезд. Там нет такого, чтобы взять ключевую бесплатную дорогу и подарить её кому-то, сделав её платной, не оставляя альтернатив водителям.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:01

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?
  Цитрин написав:Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным.
Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.
У неё то как раз бесплатный дублер имеется от рождения.
vitaliy_berdinskikh
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