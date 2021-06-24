|
|
|
Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:37
Цитрин написав:
Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет.
Есть куча даже государственных дорог в состоянии лучшем чем Харьков-Днепр. Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4625
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 621 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 12:54
vitaliy_berdinskikh написав:
Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Тут одно из двух - либо человек сам организует и строит бизнес с нуля, либо отжимает созданное другими. В последнем варианте толку не будет, т.к. смысл такого "бизнеса" только в том чтобы стричь бабло, а не строить или развивать что-либо.
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным. На бесплатных обычно пробки в час пик, поэтому если есть желание - можешь сэкономить время заплатив за проезд. Там нет такого, чтобы взять ключевую бесплатную дорогу и подарить её кому-то, сделав её платной, не оставляя альтернатив водителям.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:01
Цитрин написав:
Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?
Цитрин написав:
Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным.
Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.
У неё то как раз бесплатный дублер имеется от рождения.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4625
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 621 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|