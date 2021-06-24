RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:37

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет.

Есть куча даже государственных дорог в состоянии лучшем чем Харьков-Днепр. Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.

Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 621 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 12:54

  vitaliy_berdinskikh написав:Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.


Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Тут одно из двух - либо человек сам организует и строит бизнес с нуля, либо отжимает созданное другими. В последнем варианте толку не будет, т.к. смысл такого "бизнеса" только в том чтобы стричь бабло, а не строить или развивать что-либо.

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.


Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным. На бесплатных обычно пробки в час пик, поэтому если есть желание - можешь сэкономить время заплатив за проезд. Там нет такого, чтобы взять ключевую бесплатную дорогу и подарить её кому-то, сделав её платной, не оставляя альтернатив водителям.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 26.06.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:01

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?
  Цитрин написав:Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным.
Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.
У неё то как раз бесплатный дублер имеется от рождения.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 621 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Цитрин написав:Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.


Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли, обосновывая это тем, что на вырученные деньги будет производиться ремонт. И что, был ремонт? Даже конь не валялся.

А теперь новую песню завели, что 12-15 грн/куб не хватает на ремонт, поэтому сети изношены, мол нужно опять поднимать цену, чтобы на ремонт хватило. При себестоимости 1-2 грн, включая добычу, доставку и прибыль.

Во всех сферах так. Также точно и с дорогами.

Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них, т.к. получал он их чтобы пилить и выкачивать деньги, а не тратить вкладывая в развитие.

С гораздо большим успехом можно просто ввести оплату в госбюджет за пользование госдорогами, по крайней мере хоть мелочь от собранных денег на чтото полезное уйдет.


Если бы действительно хотели развивать платные дороги, а не распилить и поиметь денег с госдорог, то отменили-бы налоги, убрали бюрократию и дали гарантию что не отожмут бизнес тем кто построит новые дороги с нуля и будет конкурировать с бесплатными.

Впрочем это бесполезный спор - прийдет время, сами увидите, ремонт платных дорог будет все так-же за бюджетные деньги производиться. Будут выделять субсидии и помощь на ремонты "местному бизнесу". И ничего не изменится, кроме того, что нужно будет какому-то дяде отстегивать за пользование госдорогой. А цены за проезд будут повышать, обосновывая это ямами и колдобинами, мол оплаты якобы не хватает на ремонты.

Точно также как с газом и электричеством. Ну а оплатит это все в конечном счете каждый пересичный из своего кармана, т.к. стоимость проезда будет заложена в себестоимость товаров в магазине, которые по этой дороге нужно возить.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 26.06.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:34

vitaliy_berdinskikh
А вот когда тут люди одновременно хотят и хороших дорог и чтоб за это ещё ничего не платить - вот это как раз дилема крестика и трусов.

Цитату, где я писал. что хочу и хорошую дорогу и не платить за нее в студию! Нет цитаты - значит ты просто балабол, приписывающий другим свои измышления.
yanyura написав:
То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать)



Интересно как это я не замечаю если я не раз по ней ездил? Зубами на стыках мостов клацал, перед Днепром вытормаживался когда асфальт внезапно без знаков заканчивается. В чём же моё незамечательство состоит?


Незамечательство в том, что ты не заметил выделенное жирным - дорога построена за государственные (из налогов) средства. А я по этой дороге ездил еще в 1997-м (кем была тогда Тимошенко, что ты утверждаешь, что это "старая юлина дорога Харьков-Днепр"?) и тогда она, правда недостроенная до Днепра, была в идеальном состоянии, может оттого, что машин тогда по ней ездило мало, а большегрузов вообще тогда не было. Ну а если за дорогой (как и за всем остальным) не следить, допускать ездить по ним перегруженные фуры, то "маємо те що маємо".

Концессионеры и построят новую - если бы ты читал новость, а не витал в своих левацких фантазиях то ты бы это увидел.

"Дядя Петя, ты ...?" (с)

Ты же сам новость, по которой пытаешься что-то доказать, не читал.
Інвесторам хочуть передати шість дорог

Слово передать по твоему синоним построить?

Посмотри на карту (https://news.finance.ua/ru/news/-/49568 ... st-proezda) и прочитай, что это дорога М-29. Если тебя забанили в Гугле, даю подсказку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... _%D0%9C_29

Землю у собственников государство всё равно должно выкупить, только после этого оно сможет передавать её конциссионерам в аренду под дорогу. Жаль что у тебя не хватило смелости ответить на такой простой вопрос.

И что ты с твоими нулевыми знаниями в финансовых вопросах делаешь на финансовом форуме?

Да, государство выкупит землю у собственников, да, оно потратит на это государственные (из налогов) деньги. Но потом эта сумма + всё остальное включается в стоимость аренды и государство возвращает деньги за выкуп земли да еще с процентами. Неужели такое элементарное до тебя никак не дойдет?

я очень давно уже определился со своими политическими пристрастиями.

Очень жаль, что твои политические пристрастия не дают тебе даже минимальных знаний в финансовых вопросах.


И что там насчет
старой юлиной дороги Харьков-Днепр?
yanyura
 
Повідомлень: 5986
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:39

Как отмечает издание, эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные.


то-же, что и с газом:



Вначале самые важные ключевые дороги слить "инвесторам", а потом когда "инвестор" начнет качать бабло пользуясь отсутствием альтернатив у людей, сказать "ну это-ж уже не государственная дорога, мы же не можем инвесторов обидеть..."
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27
З нами з: 26.06.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада НБУ закликала правління Нацбанку і Кабмін...
R2 » Чет 24 чер, 2021 09:47
9 493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 09:50
vitaliy_berdinskikh
Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу... 1, 2
R2 » Сер 23 чер, 2021 07:51
13 1289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 07:09
escape2015
Кабмін пропонує спрямувати 1,4 млрд гривень від...
R2 » Сер 16 чер, 2021 14:21
1 112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 чер, 2021 14:26
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95765)
01.07.2021 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.