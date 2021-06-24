Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Чет 01 лип, 2021 14:01

vitaliy_berdinskikh написав: Цитрин написав: Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет. Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.

Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.

Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.

Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли, обосновывая это тем, что на вырученные деньги будет производиться ремонт. И что, был ремонт? Даже конь не валялся.А теперь новую песню завели, что 12-15 грн/куб не хватает на ремонт, поэтому сети изношены, мол нужно опять поднимать цену, чтобы на ремонт хватило. При себестоимости 1-2 грн, включая добычу, доставку и прибыль.Во всех сферах так. Также точно и с дорогами.Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них, т.к. получал он их чтобы пилить и выкачивать деньги, а не тратить вкладывая в развитие.С гораздо большим успехом можно просто ввести оплату в госбюджет за пользование госдорогами, по крайней мере хоть мелочь от собранных денег на чтото полезное уйдет.Если бы действительно хотели развивать платные дороги, а не распилить и поиметь денег с госдорог, то отменили-бы налоги, убрали бюрократию и дали гарантию что не отожмут бизнес тем кто построит новые дороги с нуля и будет конкурировать с бесплатными.Впрочем это бесполезный спор - прийдет время, сами увидите, ремонт платных дорог будет все так-же за бюджетные деньги производиться. Будут выделять субсидии и помощь на ремонты "местному бизнесу". И ничего не изменится, кроме того, что нужно будет какому-то дяде отстегивать за пользование госдорогой. А цены за проезд будут повышать, обосновывая это ямами и колдобинами, мол оплаты якобы не хватает на ремонты.Точно также как с газом и электричеством. Ну а оплатит это все в конечном счете каждый пересичный из своего кармана, т.к. стоимость проезда будет заложена в себестоимость товаров в магазине, которые по этой дороге нужно возить.