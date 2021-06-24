Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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Цитрин написав:Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет.
Есть куча даже государственных дорог в состоянии лучшем чем Харьков-Днепр. Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
vitaliy_berdinskikh написав:Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Тут одно из двух - либо человек сам организует и строит бизнес с нуля, либо отжимает созданное другими. В последнем варианте толку не будет, т.к. смысл такого "бизнеса" только в том чтобы стричь бабло, а не строить или развивать что-либо.
vitaliy_berdinskikh написав:Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным. На бесплатных обычно пробки в час пик, поэтому если есть желание - можешь сэкономить время заплатив за проезд. Там нет такого, чтобы взять ключевую бесплатную дорогу и подарить её кому-то, сделав её платной, не оставляя альтернатив водителям.
Цитрин написав:Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.
Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли, обосновывая это тем, что на вырученные деньги будет производиться ремонт. И что, был ремонт? Даже конь не валялся.
А теперь новую песню завели, что 12-15 грн/куб не хватает на ремонт, поэтому сети изношены, мол нужно опять поднимать цену, чтобы на ремонт хватило. При себестоимости 1-2 грн, включая добычу, доставку и прибыль.
Во всех сферах так. Также точно и с дорогами.
Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них, т.к. получал он их чтобы пилить и выкачивать деньги, а не тратить вкладывая в развитие.
С гораздо большим успехом можно просто ввести оплату в госбюджет за пользование госдорогами, по крайней мере хоть мелочь от собранных денег на чтото полезное уйдет.
Если бы действительно хотели развивать платные дороги, а не распилить и поиметь денег с госдорог, то отменили-бы налоги, убрали бюрократию и дали гарантию что не отожмут бизнес тем кто построит новые дороги с нуля и будет конкурировать с бесплатными.
Впрочем это бесполезный спор - прийдет время, сами увидите, ремонт платных дорог будет все так-же за бюджетные деньги производиться. Будут выделять субсидии и помощь на ремонты "местному бизнесу". И ничего не изменится, кроме того, что нужно будет какому-то дяде отстегивать за пользование госдорогой. А цены за проезд будут повышать, обосновывая это ямами и колдобинами, мол оплаты якобы не хватает на ремонты.
Точно также как с газом и электричеством. Ну а оплатит это все в конечном счете каждый пересичный из своего кармана, т.к. стоимость проезда будет заложена в себестоимость товаров в магазине, которые по этой дороге нужно возить.
vitaliy_berdinskikh А вот когда тут люди одновременно хотят и хороших дорог и чтоб за это ещё ничего не платить - вот это как раз дилема крестика и трусов.
Цитату, где я писал. что хочу и хорошую дорогу и не платить за нее в студию! Нет цитаты - значит ты просто балабол, приписывающий другим свои измышления.
yanyura написав: То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать)
Интересно как это я не замечаю если я не раз по ней ездил? Зубами на стыках мостов клацал, перед Днепром вытормаживался когда асфальт внезапно без знаков заканчивается. В чём же моё незамечательство состоит?
Незамечательство в том, что ты не заметил выделенное жирным - дорога построена за государственные (из налогов) средства. А я по этой дороге ездил еще в 1997-м (кем была тогда Тимошенко, что ты утверждаешь, что это "старая юлина дорога Харьков-Днепр"?) и тогда она, правда недостроенная до Днепра, была в идеальном состоянии, может оттого, что машин тогда по ней ездило мало, а большегрузов вообще тогда не было. Ну а если за дорогой (как и за всем остальным) не следить, допускать ездить по ним перегруженные фуры, то "маємо те що маємо".
Концессионеры и построят новую - если бы ты читал новость, а не витал в своих левацких фантазиях то ты бы это увидел.
"Дядя Петя, ты ...?" (с)
Ты же сам новость, по которой пытаешься что-то доказать, не читал.
Землю у собственников государство всё равно должно выкупить, только после этого оно сможет передавать её конциссионерам в аренду под дорогу. Жаль что у тебя не хватило смелости ответить на такой простой вопрос.
И что ты с твоими нулевыми знаниями в финансовых вопросах делаешь на финансовом форуме?
Да, государство выкупит землю у собственников, да, оно потратит на это государственные (из налогов) деньги. Но потом эта сумма + всё остальное включается в стоимость аренды и государство возвращает деньги за выкуп земли да еще с процентами. Неужели такое элементарное до тебя никак не дойдет?
я очень давно уже определился со своими политическими пристрастиями.
Очень жаль, что твои политические пристрастия не дают тебе даже минимальных знаний в финансовых вопросах.
Как отмечает издание, эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные.
то-же, что и с газом:
Вначале самые важные ключевые дороги слить "инвесторам", а потом когда "инвестор" начнет качать бабло пользуясь отсутствием альтернатив у людей, сказать "ну это-ж уже не государственная дорога, мы же не можем инвесторов обидеть..."