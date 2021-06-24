Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Цитрин написав:Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет.
Есть куча даже государственных дорог в состоянии лучшем чем Харьков-Днепр. Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
vitaliy_berdinskikh написав:Эта будет концессионная, с неё уберут отстатки перекрестков, расширят (ты тоже не читал новость, как я погляжу), сделают человеческий въезд на трассу - так что уже хотябы поэтому это не будет то дерьмо что есть сейчас.
Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Тут одно из двух - либо человек сам организует и строит бизнес с нуля, либо отжимает созданное другими. В последнем варианте толку не будет, т.к. смысл такого "бизнеса" только в том чтобы стричь бабло, а не строить или развивать что-либо.
vitaliy_berdinskikh написав:Ну и если ты хотя бы раз в жизни, хотя бы пассажиром, ездил по платным автомагистралям за рубежом - ты бы знал чем такая дорога отличается от того что нам обычно предлагает Укравтодор.
Платными дорогами пользовался в США, но там платная дорога - это приятная альтернатива бесплатным. На бесплатных обычно пробки в час пик, поэтому если есть желание - можешь сэкономить время заплатив за проезд. Там нет такого, чтобы взять ключевую бесплатную дорогу и подарить её кому-то, сделав её платной, не оставляя альтернатив водителям.
Цитрин написав:Да, новость не читал, мне достаточно того, что примеров пользы от приватизации гособъектов в истории не было и не будет.
Польза от приватизации - это что такое вообще и в чём измеряется?Вот то же самое будет и с дорогой Харьков-Днепр.
Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли, обосновывая это тем, что на вырученные деньги будет производиться ремонт. И что, был ремонт? Даже конь не валялся.
А теперь новую песню завели, что 12-15 грн/куб не хватает на ремонт, поэтому сети изношены, мол нужно опять поднимать цену, чтобы на ремонт хватило. При себестоимости 1-2 грн, включая добычу, доставку и прибыль.
Во всех сферах так. Также точно и с дорогами.
Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них, т.к. получал он их чтобы пилить и выкачивать деньги, а не тратить вкладывая в развитие.
С гораздо большим успехом можно просто ввести оплату в госбюджет за пользование госдорогами, по крайней мере хоть мелочь от собранных денег на чтото полезное уйдет.
Если бы действительно хотели развивать платные дороги, а не распилить и поиметь денег с госдорог, то отменили-бы налоги, убрали бюрократию и дали гарантию что не отожмут бизнес тем кто построит новые дороги с нуля и будет конкурировать с бесплатными.
Впрочем это бесполезный спор - прийдет время, сами увидите, ремонт платных дорог будет все так-же за бюджетные деньги производиться. Будут выделять субсидии и помощь на ремонты "местному бизнесу". И ничего не изменится, кроме того, что нужно будет какому-то дяде отстегивать за пользование госдорогой. А цены за проезд будут повышать, обосновывая это ямами и колдобинами, мол оплаты якобы не хватает на ремонты.
Точно также как с газом и электричеством. Ну а оплатит это все в конечном счете каждый пересичный из своего кармана, т.к. стоимость проезда будет заложена в себестоимость товаров в магазине, которые по этой дороге нужно возить.
vitaliy_berdinskikh А вот когда тут люди одновременно хотят и хороших дорог и чтоб за это ещё ничего не платить - вот это как раз дилема крестика и трусов.
Цитату, где я писал. что хочу и хорошую дорогу и не платить за нее в студию! Нет цитаты - значит ты просто балабол, приписывающий другим свои измышления.
yanyura написав: То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать)
Интересно как это я не замечаю если я не раз по ней ездил? Зубами на стыках мостов клацал, перед Днепром вытормаживался когда асфальт внезапно без знаков заканчивается. В чём же моё незамечательство состоит?
Незамечательство в том, что ты не заметил выделенное жирным - дорога построена за государственные (из налогов) средства. А я по этой дороге ездил еще в 1997-м (кем была тогда Тимошенко, что ты утверждаешь, что это "старая юлина дорога Харьков-Днепр"?) и тогда она, правда недостроенная до Днепра, была в идеальном состоянии, может оттого, что машин тогда по ней ездило мало, а большегрузов вообще тогда не было. Ну а если за дорогой (как и за всем остальным) не следить, допускать ездить по ним перегруженные фуры, то "маємо те що маємо".
Концессионеры и построят новую - если бы ты читал новость, а не витал в своих левацких фантазиях то ты бы это увидел.
"Дядя Петя, ты ...?" (с)
Ты же сам новость, по которой пытаешься что-то доказать, не читал.
Землю у собственников государство всё равно должно выкупить, только после этого оно сможет передавать её конциссионерам в аренду под дорогу. Жаль что у тебя не хватило смелости ответить на такой простой вопрос.
И что ты с твоими нулевыми знаниями в финансовых вопросах делаешь на финансовом форуме?
Да, государство выкупит землю у собственников, да, оно потратит на это государственные (из налогов) деньги. Но потом эта сумма + всё остальное включается в стоимость аренды и государство возвращает деньги за выкуп земли да еще с процентами. Неужели такое элементарное до тебя никак не дойдет?
я очень давно уже определился со своими политическими пристрастиями.
Очень жаль, что твои политические пристрастия не дают тебе даже минимальных знаний в финансовых вопросах.
Как отмечает издание, эти шесть дорог выбрали потому, что они самые важные.
то-же, что и с газом:
Вначале самые важные ключевые дороги слить "инвесторам", а потом когда "инвестор" начнет качать бабло пользуясь отсутствием альтернатив у людей, сказать "ну это-ж уже не государственная дорога, мы же не можем инвесторов обидеть..."
yanyura написав:... То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать), для тебя главное "а баба Яга против!". Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую? ...
Я на этот вопрос уже отвечал. Отвечу еще раз: -- отдают дорогу не "как есть", а у условием достройки. -- ни один "концессионер" не будет заводить такие деньги, понимая что любой "понаследник" эту ново-построенную дорогу легко "отожмет".
Вопрос принципиальный - Украина, как государство, хочет получить от инвесторов качественное, или отдать потому, что сама не в состоянии довести до качественного?
Примеры в истории Украины уже имеем - отдали ТЭС инвестору Ахметову, т.к. сами не в состоянии были восстановить изношенное, построенное еще во времена СССР. Какой процент износа ТЭС был на момент передачи и какой сейчас? Сколько денег инвестор Ахметов вложил в модернизацию ТЭС?
Аналогично по газотранспортным сетям, переданным инвестору Фирташу. Сколько он вложил в модернизацию построенных еще в СССР сетей? Каков процент их износа на момент передачи инвестору и сейчас?
Вы "зуб даете", что инвесторы этих шести дорог, которые
соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией
yanyura написав:... То, что дорога Харьков-Днепр была построена за государственные (из налогов) средства ты не замечаешь (принципиально не хочешь замечать), для тебя главное "а баба Яга против!". Почему отдать ее, построенную за налоги, для тебя справедливее, чем заставить концессионеров строить новую? ...
Я на этот вопрос уже отвечал. Отвечу еще раз: -- отдают дорогу не "как есть", а у условием достройки. -- ни один "концессионер" не будет заводить такие деньги, понимая что любой "понаследник" эту ново-построенную дорогу легко "отожмет".
Вопрос принципиальный - Украина, как государство, хочет получить от инвесторов качественное, или отдать потому, что сама не в состоянии довести до качественного?
Примеры в истории Украины уже имеем - отдали ТЭС инвестору Ахметову, т.к. сами не в состоянии были восстановить изношенное, построенное еще во времена СССР. Какой процент износа ТЭС был на момент передачи и какой сейчас? Сколько денег инвестор Ахметов вложил в модернизацию ТЭС?
Аналогично по газотранспортным сетям, переданным инвестору Фирташу. Сколько он вложил в модернизацию построенных еще в СССР сетей? Каков процент их износа на момент передачи инвестору и сейчас?
Вы "зуб даете", что инвесторы этих шести дорог, которые
соединяют Украину с другими странами. С Европой, с Азией
А примеры обратного есть? -- ну, просто, чтобы уровень зрады представлять... -- из разряда "оставили себе в загажничке АЭС -- и каааак модернизировали нахаляву (за бюджетные деньги сталобыть) -- и теперь уверенно держим второе в мире место по какому-нить показателю"
Нет, конечно -- это вам к Гаранту Я, всего лишь, уверен -- хуже чем с УкрЗализныцей или Нафтогазом не будет
yanyura написав:Дело не в "пролетарской зависти", а в том, чтобы у человека был выбор - ехать быстро, но заплатив за это концессионеру, или ехать медленнее/дольше, но бесплатно
В случае дорог Харьков-Киев и Харьков-Днепр альтернативы есть.
В случае дороги Харьков-Житомир вполне возможно что альтернативы с сопоставимой длинной маршрута - нет потому что там одна прямая как стрела дорога.
Ты предлагаешь изъять из частной собственности сельхозземои, конечно же с обязательной компенсацией из бюджета, тоесть опять же из наших налогов, построить на них альтернативный маршрут и потом один из них отдать в концессию? А это кому именно выгодно? Мне, как потенциальному пользователю дорог - не выгодно поскольку ездить я буду скорей всего лишь по одной, а не по обеим. Всем прочим неавтомобилистам невыгодно поскольку из налоги тратятся на дороги, а не больницу в Шепетовке (тут где-то есть наш коллега по форуму который отстаивает такую позицию). Собственники земли которая пойдет под дорогу - тоже под вопросом, возможно они бы больше заработали пользуясь ей, чем им государство запатит по каким-то своим калькуляциям.
а хіба для того щоб розширити 1 (нехай місцями і 2) полосу до 3 + фактично 4 полоса як обочина, земля вже не потрібна. чи там рахуємо, а тут рибу завертаємо? для побудови розвязок земля не потрібна? так будемо сільгоспземлі "ізимать із частной собсвєності" чи як? крім того, вздовж цих трас (і поруч них) чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків, де в цьому випадку будуть брати землі для додаткових полос? будуть виселяти мешканців? за звичним сценарієм, випадково вночі хати почнуть горіти? і взагалі, як може проходити автобан через населений пункт? це ж нонсенс. і це все на додачу до вже раніше сказаного.
wild.tomcat написав:а хіба для того щоб розширити 1 (нехай місцями і 2) полосу до 3 + фактично 4 полоса як обочина, земля вже не потрібна. чи там рахуємо, а тут рибу завертаємо? для побудови розвязок земля не потрібна? так будемо сільгоспземлі "ізимать із частной собсвєності" чи як? крім того, вздовж цих трас (і поруч них) чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків, де в цьому випадку будуть брати землі для додаткових полос? будуть виселяти мешканців? за звичним сценарієм, випадково вночі хати почнуть горіти? і взагалі, як може проходити автобан через населений пункт? це ж нонсенс. і це все на додачу до вже раніше сказаного.
Если вы ездили по платным дорогам за границей, то видели, что это скоростная многополосная магистраль, по которой все едут с фиксированной скоростью порядка 120-140 км/час. Никаких перекрестков, домов, магазинов и прочих остановок на такой магистрали быть не может. На ней вообще запрещено останавливаться на обочине, чтобы не создавать пробки. Вначале нужно съехать с магистрали на специальных съездах на обычные бесплатные дороги и уже по ним медленно подъезжать к домам или парковкам.
В данном же случае речь очевидно идет не о привычных платных дорогах, а о том, чтобы передать обычную государственную (но ключевую для экономики) дорогу "инвестору" построенную за счет налогов, чтобы "инвестор" собирал себе деньги за её пользование. А ремонт по мере износа будет производиться за счет госбюджета в виде субсидий и дотаций в качестве "помощи местному "бизнесу" и "инвесторам"" и безумно задранных цен за проезд на латочный ремонт. А когда дорога будет окончательно убита в хлам, её вернут обратно государству на капитальный ремонт.