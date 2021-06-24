Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".
В США газопроводы государственные? Нет. Что там с ценами на газ?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:14
Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і
Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".
В США газопроводы государственные? Нет. Что там с ценами на газ?
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:15
Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
А для этого надо столько же много земли как для постройки дороги "с нуля"? Вроде как очевидно что нет. Или тебе не очевидно?
Или ты сейчас выступаешь вообще против расширения дорог? Так поспорь тогда с теми кто требует дороги "с нуля", чего ты сейчас мне оппонируешь то. Почему ты не споришь с p_a_l, sena_2008atp, yanyura?
Давай точку на карте демонстрирующую что дорога Харьков-Днепр проходит впритык к домам. Или пиши "я брехло".
Конечно начнут, вон Цитрин не даст соврать - комиссионеры пол США сожгли когда дороги строили.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 01 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...
Это где это такие чудеса?..
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