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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:14

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли

Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".

В США газопроводы государственные? Нет. Что там с ценами на газ?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:15

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них

Да прочти ж ты наконец новость.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

  wild.tomcat написав:а хіба для того щоб розширити 1 (нехай місцями і 2) полосу до 3 + фактично 4 полоса як обочина, земля вже не потрібна. чи там рахуємо, а тут рибу завертаємо? для побудови розвязок земля не потрібна? так будемо сільгоспземлі "ізимать із частной собсвєності" чи як?

А для этого надо столько же много земли как для постройки дороги "с нуля"? Вроде как очевидно что нет. Или тебе не очевидно?

Или ты сейчас выступаешь вообще против расширения дорог? Так поспорь тогда с теми кто требует дороги "с нуля", чего ты сейчас мне оппонируешь то. Почему ты не споришь с p_a_l, sena_2008atp, yanyura?
  wild.tomcat написав: більше того, траси ідуть впритул до будинків, де в цьому випадку будуть брати землі для додаткових полос? будуть виселяти мешканців?

Давай точку на карте демонстрирующую что дорога Харьков-Днепр проходит впритык к домам. Или пиши "я брехло".
  wild.tomcat написав: за звичним сценарієм, випадково вночі хати почнуть горіти?

Конечно начнут, вон Цитрин не даст соврать - комиссионеры пол США сожгли когда дороги строили.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 01 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 3 разів.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20

  wild.tomcat написав:... крім того, вздовж цих трас (і поруч них) чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків, ...

С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...

Это где это такие чудеса?..
_hunter
 
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