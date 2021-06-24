Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Чет 01 лип, 2021 17:30

_hunter написав: wild.tomcat написав: _hunter написав: С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...



Это где это такие чудеса?.. С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...Это где это такие чудеса?..



при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути? вони нею користуються, в т.ч., як громадяни держави і платники податків. в них, на безальтернативних засадах це планують забрати і змусять платити? давайте вам вам "концесіонери" заборонять проїзд сусідньою вулицею і змусять ходити/їздити через інший кінець міста. ну закон ж так не забороняє, правда?



10-15 метрів від дороги. при розширенні - не те що під вікнами будуть, хати зносити прийдеться. вся київ - чоп і її частина київ - житомир - рівне саме так і проходить при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути? вони нею користуються, в т.ч., як громадяни держави і платники податків. в них, на безальтернативних засадах це планують забрати і змусять платити? давайте вам вам "концесіонери" заборонять проїзд сусідньою вулицею і змусять ходити/їздити через інший кінець міста. ну закон ж так не забороняє, правда?10-15 метрів від дороги. при розширенні - не те що під вікнами будуть, хати зносити прийдеться. вся київ - чоп і її частина київ - житомир - рівне саме так і проходить

При том: в "газовых" темах очень популярной сказка была -- "мы тут всем селом 100 метров трубы до ближайшей магистрали протянули -- быстренько делайте нам доставку нахаляву!!!".

Ну користуються. Раньше бесплатной комуналкой користувались. Что теперь -- из-за пары сел платные магистрали не делать?

Где, кстати, мне компенсацию за непользование теми дорогами получить?..

Про безальтернативні засади подробнее можно? -- желательно с картами: где/что/у кого забирают. Из разряда: "сейчас из села Красный конотоп до поселка Две хаты на отшибе можно доехать за час, а после передачи -- два часа придется ехать"... При том: в "газовых" темах очень популярной сказка была -- "мы тут всем селом 100 метров трубы до ближайшей магистрали протянули -- быстренько делайте нам доставку нахаляву!!!".Ну користуються. Раньше бесплатной комуналкой користувались. Что теперь -- из-за пары сел платные магистрали не делать?Где, кстати, мне компенсацию за непользование теми дорогами получить?..Про безальтернативні засади подробнее можно? -- желательно с картами: где/что/у кого забирают. Из разряда: "сейчас из села Красный конотоп до поселка Две хаты на отшибе можно доехать за час, а после передачи -- два часа придется ехать"...

ну от, вже і газові "теми" сюди приплели.тільки не зрозуміло при чому тут вони???ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам