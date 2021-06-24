Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лип, 2021 16:14
Цитрин написав:
Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли
Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".
В США газопроводы государственные? Нет. Что там с ценами на газ?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:15
Цитрин написав:
Тот кто получает готовые гособъекты никогда не будет вкладываться в них
Да прочти ж ты наконец новость.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
wild.tomcat написав:
а хіба для того щоб розширити 1 (нехай місцями і 2) полосу до 3 + фактично 4 полоса як обочина, земля вже не потрібна. чи там рахуємо, а тут рибу завертаємо? для побудови розвязок земля не потрібна? так будемо сільгоспземлі "ізимать із частной собсвєності" чи як?
А для этого надо столько же много земли как для постройки дороги "с нуля"? Вроде как очевидно что нет. Или тебе не очевидно?
Или ты сейчас выступаешь вообще против расширения дорог? Так поспорь тогда с теми кто требует дороги "с нуля", чего ты сейчас мне оппонируешь то. Почему ты не споришь с p_a_l, sena_2008atp, yanyura?
wild.tomcat написав:
більше того, траси ідуть впритул до будинків, де в цьому випадку будуть брати землі для додаткових полос? будуть виселяти мешканців?
Давай точку на карте демонстрирующую что дорога Харьков-Днепр проходит впритык к домам. Или пиши "я брехло".
wild.tomcat написав:
за звичним сценарієм, випадково вночі хати почнуть горіти?
Конечно начнут, вон Цитрин не даст соврать - комиссионеры пол США сожгли когда дороги строили.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh
в Чет 01 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 3 разів.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:20
wild.tomcat написав:
... крім того, вздовж цих трас (і поруч них)
чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків
, ...
С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...
Это где это такие чудеса?..
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:36
_hunter написав: wild.tomcat написав:
... крім того, вздовж цих трас (і поруч них)
чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків
, ...
С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...
Это где это такие чудеса?..
при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути? вони нею користуються, в т.ч., як громадяни держави і платники податків. в них, на безальтернативних засадах це планують забрати і змусять платити? давайте вам вам "концесіонери" заборонять проїзд сусідньою вулицею і змусять ходити/їздити через інший кінець міста. ну закон ж так не забороняє, правда?
10-15 метрів від дороги. при розширенні - не те що під вікнами будуть, хати зносити прийдеться. вся київ - чоп і її частина київ - житомир - рівне саме так і проходить
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wild.tomcat
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:42
vitaliy_berdinskikh написав: wild.tomcat написав:
а хіба для того щоб розширити 1 (нехай місцями і 2) полосу до 3 + фактично 4 полоса як обочина, земля вже не потрібна. чи там рахуємо, а тут рибу завертаємо? для побудови розвязок земля не потрібна? так будемо сільгоспземлі "ізимать із частной собсвєності" чи як?
А для этого надо столько же много земли как для постройки дороги "с нуля"? Вроде как очевидно что нет. Или тебе не очевидно?
Или ты сейчас выступаешь вообще против расширения дорог? Так поспорь тогда с теми кто требует дороги "с нуля", чего ты сейчас мне оппонируешь то. Почему ты не споришь с p_a_l, sena_2008atp, yanyura?
wild.tomcat написав:
більше того, траси ідуть впритул до будинків, де в цьому випадку будуть брати землі для додаткових полос? будуть виселяти мешканців?
Давай точку на карте демонстрирующую что дорога Харьков-Днепр проходит впритык к домам. Или пиши "я брехло".
wild.tomcat написав:
за звичним сценарієм, випадково вночі хати почнуть горіти?
Конечно начнут, вон Цитрин не даст соврать - комиссионеры пол США сожгли когда дороги строили.
вася, ну вже неодноразово писали, що з ВАМИ ніхто корів не пас. на ти з незнайомими людьми спілкуються бики, ні не так, а так - БИКИ. а виховані та культурні люди спілкуються на ви. час вже трохи навчитися культури.
очевидно, і це точно, що якщо хтось хоче заробити, він спочатку вкладає. а не забирає те, що йому подобається.
мене харків -дніпро не цікавить, принаймні на даний момент. мене більше цікавить київ-чоп. хоча не думаю що харків-дніпро якось інакше, будувалися згідно одних і тих же норм.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:57
wild.tomcat написав: _hunter написав: wild.tomcat написав:
... крім того, вздовж цих трас (і поруч них)
чимало населених пунктів, мешканці яких користуються цими трасами для їзди в рай чи облцентр, чи в інше селище. тепер вони за це повинні будуть платити? більше того, траси ідуть впритул до будинків
, ...
С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...
Это где это такие чудеса?..
при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути? вони нею користуються, в т.ч., як громадяни держави і платники податків. в них, на безальтернативних засадах це планують забрати і змусять платити? давайте вам вам "концесіонери" заборонять проїзд сусідньою вулицею і змусять ходити/їздити через інший кінець міста. ну закон ж так не забороняє, правда?
10-15 метрів від дороги. при розширенні - не те що під вікнами будуть, хати зносити прийдеться. вся київ - чоп і її частина київ - житомир - рівне саме так і проходить
При том: в "газовых" темах очень популярной сказка была -- "мы тут всем селом 100 метров трубы до ближайшей магистрали протянули -- быстренько делайте нам доставку нахаляву!!!".
Ну користуються. Раньше бесплатной комуналкой користувались. Что теперь -- из-за пары сел платные магистрали не делать?
Где, кстати, мне компенсацию за непользование теми дорогами получить?..
Про безальтернативні засади подробнее можно? -- желательно с картами: где/что/у кого забирают. Из разряда: "сейчас из села Красный конотоп до поселка Две хаты на отшибе можно доехать за час, а после передачи -- два часа придется ехать"...
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_hunter
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:30
_hunter написав: wild.tomcat написав: _hunter написав:
С нетерпением жду слезливых историй о том, что именно эти мешканці эти куски трассы героически достраивали ночью зимой в мороз...
Это где это такие чудеса?..
при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути? вони нею користуються, в т.ч., як громадяни держави і платники податків. в них, на безальтернативних засадах це планують забрати і змусять платити? давайте вам вам "концесіонери" заборонять проїзд сусідньою вулицею і змусять ходити/їздити через інший кінець міста. ну закон ж так не забороняє, правда?
10-15 метрів від дороги. при розширенні - не те що під вікнами будуть, хати зносити прийдеться. вся київ - чоп і її частина київ - житомир - рівне саме так і проходить
При том: в "газовых" темах очень популярной сказка была -- "мы тут всем селом 100 метров трубы до ближайшей магистрали протянули -- быстренько делайте нам доставку нахаляву!!!".
Ну користуються. Раньше бесплатной комуналкой користувались. Что теперь -- из-за пары сел платные магистрали не делать?
Где, кстати, мне компенсацию за непользование теми дорогами получить?..
Про безальтернативні засади подробнее можно? -- желательно с картами: где/что/у кого забирают. Из разряда: "сейчас из села Красный конотоп до поселка Две хаты на отшибе можно доехать за час, а после передачи -- два часа придется ехать"...
ну от, вже і газові "теми" сюди приплели.
тільки не зрозуміло при чому тут вони???
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:47
wild.tomcat написав:
при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути?
сказал человек который ляпнул про стоящий впритык в магистралям дома.
wild.tomcat написав:
мене харків -дніпро не цікавить, принаймні на даний момент. мене більше цікавить київ-чоп
Ну так где же примеры домов стояший впритык к трассе? Или тебя надо два раза просить?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:52
wild.tomcat написав:
на ти з незнайомими людьми спілкуються бики,
не знаю на какой фермер тебя такому учили
а обращаться к незнакомому человеку
wild.tomcat написав:
вася
это очень вежливо?
Если для тебя так важно чтобы я тебе вежливо Выкал - ты как вежливый человек просишь
меня общаться именно так как тебе удобно. Особо вежливый бы сделал это через сообщение, а не развозил сопли по форуму про то как его тригерит что к нему обращаются с использованием местоимения "ты".
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