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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:на ти з незнайомими людьми спілкуються бики,

не знаю на какой фермер тебя такому учили
а обращаться к незнакомому человеку
  wild.tomcat написав:вася
это очень вежливо?

Если для тебя так важно чтобы я тебе вежливо Выкал - ты как вежливый человек просишь меня общаться именно так как тебе удобно. Особо вежливый бы сделал это через сообщение, а не развозил сопли по форуму про то как его тригерит что к нему обращаются с использованием местоимения "ты".


дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся, що вам в цьому не подобається? і я можу накидати з історії форуму штук 5 повідомлень, написаних особисто мною, де я просив спілкуватися зі мною ввічливо. а скільки таких повідомлень інших форумчан, навіть не порахувати. навіть і в цій темі вже є. але віз, як то кажуть, і досі там. і дехто таки клав на ввічливість, ще й хизується цим, мовляв " а я не переходив з тобою на ви". чи може все ж цей дехто таки навчиться спілкуватися ввічливо і перестане вже нарешті бикувати, а? і це не тільки стосовно мене, але й стосовно інших учасників форуму.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути?

сказал человек который ляпнул про стоящий впритык в магистралям дома.
  wild.tomcat написав:мене харків -дніпро не цікавить, принаймні на даний момент. мене більше цікавить київ-чоп

Ну так где же примеры домов стояший впритык к трассе? Или тебя надо два раза просить?


та хоч тричі проси. :mrgreen: карту відкрий і подивися, де і як проходить трас київ - чоп на ділянці київ - житомир - рівне. чи теж є труднощі з користування сервісом гугл мап? :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Цитрин написав:Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли

Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".


Неправда. Почему цену подняли Витренко вполне понятно разъяснил:
https://112ua.tv/ekonomika/vitrenko-ras ... 67856.html
Витренко рассказал, почему нельзя продавать газ населению по себестоимости в 2,6 грн за кубометр

По словам чиновника, многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны за кубометр, и им нужны субсидии, которые обеспечиваются за счет цены в 6,99 грн за кубометр для большинства населения

Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить, - отметил Витренко

Кроме того, он напомнил, что существуют налоги, а также оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления - это расходы, которые несут газоснабжающие компании.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - объяснил чиновник.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:32

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Почему цену подняли Витренко вполне понятно разъяснил:

Ты в курсе что субсидии платит не Витренко, ни Нафтогаз, ни Харьковгоргаз? Не, похоже не в курсе.

Их платит бюджет, тоесть я, ты (если ты уже вернулся из поездки в США), wild.tomcat и прочие участники дискуссии платящие налоги.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:35

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  wild.tomcat написав:дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся

Можете процитировать тот пункт моих правил который говорит что к оппоненту надо обращаться "сышь вася" или "эй ты"? Потому как я обычно общаюсь вежливо, а не хамски.
  wild.tomcat написав:та хоч тричі проси.
Тоесть сойдёмся на том что Вы сбрехали-сь. Ну и ОК.

Раз уж сказать на тему дорог больше нечего то предлагаю на этом дискуссию закончить.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся

Можете процитировать тот пункт моих правил который говорит что к оппоненту надо обращаться "сышь вася" или "эй ты"? Потому как я обычно общаюсь вежливо, а не хамски.
  wild.tomcat написав:та хоч тричі проси.
Тоесть сойдёмся на том что Вы сбрехали-сь. Ну и ОК.

Раз уж сказать на тему дорог больше нечего то предлагаю на этом дискуссию закончить.



розумній і вихованій людині і за 1 раз (за 1 прохання) все зрозуміло. але якщо за 5, і тим більше за 10 і більше разів, не доходить, то сенсу щось просити вже ніякого немає. просто переходять на мову опонента. :) це як з гопниками в підїзді чи переході. якщо не розуміють з 1 і єдиного разу, переходять на їх методи, але на диво, вони при цьому чомусь починають ображатися. ви часом не знаєте, чому так? :mrgreen:
про приказку, коли і хто брехав і де при цьому лежав, ви, сподіваюся, в курсі? про дорогу можна подивитися тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є :D
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