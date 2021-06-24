Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Витренко рассказал, почему нельзя продавать газ населению по себестоимости в 2,6 грн за кубометр



По словам чиновника, многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны за кубометр, и им нужны субсидии, которые обеспечиваются за счет цены в 6,99 грн за кубометр для большинства населения



Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить, - отметил Витренко



Кроме того, он напомнил, что существуют налоги, а также оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления - это расходы, которые несут газоснабжающие компании.



"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - объяснил чиновник.