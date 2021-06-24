Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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wild.tomcat написав:на ти з незнайомими людьми спілкуються бики,
не знаю на какой фермер тебя такому учили а обращаться к незнакомому человеку
wild.tomcat написав:вася
это очень вежливо?
Если для тебя так важно чтобы я тебе вежливо Выкал - ты как вежливый человек просишь меня общаться именно так как тебе удобно. Особо вежливый бы сделал это через сообщение, а не развозил сопли по форуму про то как его тригерит что к нему обращаются с использованием местоимения "ты".
дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся, що вам в цьому не подобається? і я можу накидати з історії форуму штук 5 повідомлень, написаних особисто мною, де я просив спілкуватися зі мною ввічливо. а скільки таких повідомлень інших форумчан, навіть не порахувати. навіть і в цій темі вже є. але віз, як то кажуть, і досі там. і дехто таки клав на ввічливість, ще й хизується цим, мовляв " а я не переходив з тобою на ви". чи може все ж цей дехто таки навчиться спілкуватися ввічливо і перестане вже нарешті бикувати, а? і це не тільки стосовно мене, але й стосовно інших учасників форуму.
Витренко рассказал, почему нельзя продавать газ населению по себестоимости в 2,6 грн за кубометр
По словам чиновника, многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны за кубометр, и им нужны субсидии, которые обеспечиваются за счет цены в 6,99 грн за кубометр для большинства населения
Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить, - отметил Витренко
Кроме того, он напомнил, что существуют налоги, а также оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления - это расходы, которые несут газоснабжающие компании.
"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - объяснил чиновник.
wild.tomcat написав:дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся
Можете процитировать тот пункт моих правил который говорит что к оппоненту надо обращаться "сышь вася" или "эй ты"? Потому как я обычно общаюсь вежливо, а не хамски.
wild.tomcat написав:та хоч тричі проси.
Тоесть сойдёмся на том что Вы сбрехали-сь. Ну и ОК.
Раз уж сказать на тему дорог больше нечего то предлагаю на этом дискуссию закончить.
розумній і вихованій людині і за 1 раз (за 1 прохання) все зрозуміло. але якщо за 5, і тим більше за 10 і більше разів, не доходить, то сенсу щось просити вже ніякого немає. просто переходять на мову опонента. це як з гопниками в підїзді чи переході. якщо не розуміють з 1 і єдиного разу, переходять на їх методи, але на диво, вони при цьому чомусь починають ображатися. ви часом не знаєте, чому так? про приказку, коли і хто брехав і де при цьому лежав, ви, сподіваюся, в курсі? про дорогу можна подивитися тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є
потому, что главное для тех, кто вверху и от кого зависит развитие страны, не развитие страны, а набить свои закрома так, чтобы и их прапраправнуки жили безбедно? И так все 30 лет незалежной!
Чтобы люди шли в консерватории и театры надо в них не кресла местами менять, а безголосых певцов и кривоногих танцоров менять на профессионалов.
Никогда не задавались вопросом, почему при всей любви устраивать "своих" на руководящие должности, и в самом Энергоатоме, и на АЭС должности руководителей и главных инженеров занимают не "талантливые менеджеры" из других отраслей, а специалисты-атомщики? Или почему "верхи" ложатся на операцию не к успешному менеджеру по продаже конфет или блогеру-ЛОМу (условно), а к профессиональному хирургу?
Продать много ума не надо, в отличие от построить. Вон Зеленский уже начал говорить об отделении от ОРДЛО стеной (читай отказаться от этих территорий), от каких дальше отказываться будем? Юга Украины? Востока? Или от западных областей? Чтобы в конце концов осталась незалежна в виде Киева и 100 км в радиусе? Вот тогда и заживем как в сказке, без всех этих надоедливых регионов, которые постоянно чем-то недовольны и постоянно что-то просят, то дорогу им строй, то газ отпускай по цене всего лишь в 3 раза выше себестоимости, то больницы не закрывай и зарплату медикам плати. Надоели, смерды!