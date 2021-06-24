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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:на ти з незнайомими людьми спілкуються бики,

не знаю на какой фермер тебя такому учили
а обращаться к незнакомому человеку
  wild.tomcat написав:вася
это очень вежливо?

Если для тебя так важно чтобы я тебе вежливо Выкал - ты как вежливый человек просишь меня общаться именно так как тебе удобно. Особо вежливый бы сделал это через сообщение, а не развозил сопли по форуму про то как его тригерит что к нему обращаются с использованием местоимения "ты".


дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся, що вам в цьому не подобається? і я можу накидати з історії форуму штук 5 повідомлень, написаних особисто мною, де я просив спілкуватися зі мною ввічливо. а скільки таких повідомлень інших форумчан, навіть не порахувати. навіть і в цій темі вже є. але віз, як то кажуть, і досі там. і дехто таки клав на ввічливість, ще й хизується цим, мовляв " а я не переходив з тобою на ви". чи може все ж цей дехто таки навчиться спілкуватися ввічливо і перестане вже нарешті бикувати, а? і це не тільки стосовно мене, але й стосовно інших учасників форуму.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:при чому тут "сльозливі історії"? аби що ляпнути?

сказал человек который ляпнул про стоящий впритык в магистралям дома.
  wild.tomcat написав:мене харків -дніпро не цікавить, принаймні на даний момент. мене більше цікавить київ-чоп

Ну так где же примеры домов стояший впритык к трассе? Или тебя надо два раза просить?


та хоч тричі проси. :mrgreen: карту відкрий і подивися, де і як проходить трас київ - чоп на ділянці київ - житомир - рівне. чи теж є труднощі з користування сервісом гугл мап? :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Цитрин написав:Газопроводы уже передали в частное пользование, после чего цену на газ в 6-10 раз подняли

Цену подняли потому что она была полевацки занижена и не обновлялась под актуальные цены газа, а не потому что "газопроводы передали".


Неправда. Почему цену подняли Витренко вполне понятно разъяснил:
https://112ua.tv/ekonomika/vitrenko-ras ... 67856.html
Витренко рассказал, почему нельзя продавать газ населению по себестоимости в 2,6 грн за кубометр

По словам чиновника, многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны за кубометр, и им нужны субсидии, которые обеспечиваются за счет цены в 6,99 грн за кубометр для большинства населения

Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить, - отметил Витренко

Кроме того, он напомнил, что существуют налоги, а также оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления - это расходы, которые несут газоснабжающие компании.

"Поэтому, если будет работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги, через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит как раз в бюджет - кажется 95% - тогда и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - объяснил чиновник.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:32

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Почему цену подняли Витренко вполне понятно разъяснил:

Ты в курсе что субсидии платит не Витренко, ни Нафтогаз, ни Харьковгоргаз? Не, похоже не в курсе.

Их платит бюджет, тоесть я, ты (если ты уже вернулся из поездки в США), wild.tomcat и прочие участники дискуссии платящие налоги.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 18:35

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  wild.tomcat написав:дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся

Можете процитировать тот пункт моих правил который говорит что к оппоненту надо обращаться "сышь вася" или "эй ты"? Потому как я обычно общаюсь вежливо, а не хамски.
  wild.tomcat написав:та хоч тричі проси.
Тоесть сойдёмся на том что Вы сбрехали-сь. Ну и ОК.

Раз уж сказать на тему дорог больше нечего то предлагаю на этом дискуссию закончить.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  wild.tomcat написав:дружище, я ж до вас згідно ваших правил і культури звернувся

Можете процитировать тот пункт моих правил который говорит что к оппоненту надо обращаться "сышь вася" или "эй ты"? Потому как я обычно общаюсь вежливо, а не хамски.
  wild.tomcat написав:та хоч тричі проси.
Тоесть сойдёмся на том что Вы сбрехали-сь. Ну и ОК.

Раз уж сказать на тему дорог больше нечего то предлагаю на этом дискуссию закончить.



розумній і вихованій людині і за 1 раз (за 1 прохання) все зрозуміло. але якщо за 5, і тим більше за 10 і більше разів, не доходить, то сенсу щось просити вже ніякого немає. просто переходять на мову опонента. :) це як з гопниками в підїзді чи переході. якщо не розуміють з 1 і єдиного разу, переходять на їх методи, але на диво, вони при цьому чомусь починають ображатися. ви часом не знаєте, чому так? :mrgreen:
про приказку, коли і хто брехав і де при цьому лежав, ви, сподіваюся, в курсі? про дорогу можна подивитися тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 23:18

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  _hunter написав:Второй вариант, естественно.

А вам не кажется
что сама не в состоянии довести до качественного

потому, что главное для тех, кто вверху и от кого зависит развитие страны, не развитие страны, а набить свои закрома так, чтобы и их прапраправнуки жили безбедно? И так все 30 лет незалежной!

Чтобы люди шли в консерватории и театры надо в них не кресла местами менять, а безголосых певцов и кривоногих танцоров менять на профессионалов.

Никогда не задавались вопросом, почему при всей любви устраивать "своих" на руководящие должности, и в самом Энергоатоме, и на АЭС должности руководителей и главных инженеров занимают не "талантливые менеджеры" из других отраслей, а специалисты-атомщики? Или почему "верхи" ложатся на операцию не к успешному менеджеру по продаже конфет или блогеру-ЛОМу (условно), а к профессиональному хирургу?

Продать много ума не надо, в отличие от построить. Вон Зеленский уже начал говорить об отделении от ОРДЛО стеной (читай отказаться от этих территорий), от каких дальше отказываться будем? Юга Украины? Востока? Или от западных областей? Чтобы в конце концов осталась незалежна в виде Киева и 100 км в радиусе? Вот тогда и заживем как в сказке, без всех этих надоедливых регионов, которые постоянно чем-то недовольны и постоянно что-то просят, то дорогу им строй, то газ отпускай по цене всего лишь в 3 раза выше себестоимости, то больницы не закрывай и зарплату медикам плати. Надоели, смерды!
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 06:53

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

Цитрин написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Я не хочу ездить по тому дерьму что сейчас из себя представляет данная дорога.


Не хочешь, а прийдется. Только теперь за это еще и платить нужно будет. Почему-то люди думают, что если дорогу отдать концессионерам и сделать платной, то её отремонтируют, наивность просто зашкаливает... .
далеко ходить не надо, облгазы, облэнерго - пртєихватизировали, выжали с них вме, что можно, невкладую ни копейки, а теперь за плачут, что надо доп.вложения с населения для восстановления всего этого
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03

  wild.tomcat написав:ну от, вже і газові "теми" сюди приплели. :D тільки не зрозуміло при чому тут вони???
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам :mrgreen:

При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай"
Условное село так называется. Что непонятного.
Еще раз: "какие есть ваши доказательства?".
Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:06

  yanyura написав:
  _hunter написав:Второй вариант, естественно.

А вам не кажется
что сама не в состоянии довести до качественного

потому, что главное для тех, кто вверху и от кого зависит развитие страны, не развитие страны, а набить свои закрома так, чтобы и их прапраправнуки жили безбедно? И так все 30 лет незалежной!
...

Кажется :lol: Более того: я это постоянно говорю "я же говорил -- место проклятое" (с)
Что с этим делать предлагаете? -- еще пару-тройку постиков на форуме написать "нет платным дорогам!!!"? :roll:
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  #<1 ... 4567
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