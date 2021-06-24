Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Додано: Чет 01 лип, 2021 23:18

_hunter написав: Второй вариант, естественно. Второй вариант, естественно.

что сама не в состоянии довести до качественного

А вам не кажетсяпотому, что главное для тех, кто вверху и от кого зависит развитие страны, не развитие страны, а набить свои закрома так, чтобы и их прапраправнуки жили безбедно? И так все 30 лет незалежной!Чтобы люди шли в консерватории и театры надо в них не кресла местами менять, а безголосых певцов и кривоногих танцоров менять на профессионалов.Никогда не задавались вопросом, почему при всей любви устраивать "своих" на руководящие должности, и в самом Энергоатоме, и на АЭС должности руководителей и главных инженеров занимают не "талантливые менеджеры" из других отраслей, а специалисты-атомщики? Или почему "верхи" ложатся на операцию не к успешному менеджеру по продаже конфет или блогеру-ЛОМу (условно), а к профессиональному хирургу?Продать много ума не надо, в отличие от построить. Вон Зеленский уже начал говорить об отделении от ОРДЛО стеной (читай отказаться от этих территорий), от каких дальше отказываться будем? Юга Украины? Востока? Или от западных областей? Чтобы в конце концов осталась незалежна в виде Киева и 100 км в радиусе? Вот тогда и заживем как в сказке, без всех этих надоедливых регионов, которые постоянно чем-то недовольны и постоянно что-то просят, то дорогу им строй, то газ отпускай по цене всего лишь в 3 раза выше себестоимости, то больницы не закрывай и зарплату медикам плати. Надоели, смерды!