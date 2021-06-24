Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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wild.tomcat написав:ну от, вже і газові "теми" сюди приплели. тільки не зрозуміло при чому тут вони??? ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам
При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай" Условное село так называется. Что непонятного. Еще раз: "какие есть ваши доказательства?". Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...
знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.
wild.tomcat написав:ну от, вже і газові "теми" сюди приплели. тільки не зрозуміло при чому тут вони??? ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам
При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай" Условное село так называется. Что непонятного. Еще раз: "какие есть ваши доказательства?". Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...
знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.
Ясно-понятно: ссылок на конкретные "села" не будет? -- по причине отсутстивия таких сел, небось?.. Слив засчитывать или еще пару дней пыжиться кто-то будет?
_hunter написав:При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай" Условное село так называется. Что непонятного. Еще раз: "какие есть ваши доказательства?". Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...
знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.
Ясно-понятно: ссылок на конкретные "села" не будет? -- по причине отсутстивия таких сел, небось?.. Слив засчитывать или еще пару дней пыжиться кто-то будет?
ну що ж, ясно-понятно, дивитися на надані посилання ніхто і не збирався. з причини відсутності такого бажання від самого початку. злив зараховано, чи ще пару днів пижитися хтось буде?
ще раз, на всякий випадок, для танкістів - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там понад 300 км таких сіл. хто хотів побачити, той побачив. якщо у вас не було потреби побачити, а хотілося просто поговорити, ну то що ж...