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Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:43

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:ну от, вже і газові "теми" сюди приплели. :D тільки не зрозуміло при чому тут вони???
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам :mrgreen:

При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай"
Условное село так называется. Что непонятного.
Еще раз: "какие есть ваши доказательства?".
Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...


знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? :D ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. :mrgreen: я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:53

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:ну от, вже і газові "теми" сюди приплели. :D тільки не зрозуміло при чому тут вони???
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення? і про які 2 хати на відшибі йде мова? і так в режимі 50/50, село - не село - село - не село... і т. д. це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. на рахунок карт - вас забанили на гугл мап, щоб подивитися як проходить траса? чи може користуватися не вмієте, ну то так і скажіть, вже посильну допомогу якось надам :mrgreen:

При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай"
Условное село так называется. Что непонятного.
Еще раз: "какие есть ваши доказательства?".
Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...


знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? :D ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. :mrgreen: я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.

Ясно-понятно: ссылок на конкретные "села" не будет? -- по причине отсутстивия таких сел, небось?..
Слив засчитывать или еще пару дней пыжиться кто-то будет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:13

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  _hunter написав:еще пару-тройку постиков на форуме написать "нет платным дорогам!!!"?

Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.


И в помощь заблокированным на maps.google.com.

Дорога М-06, она же Е-40 проходит через следующие населенные пункты:

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Далее не стал делать скриншоты, т.к. и так много места на странице заняло.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:21

  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:При том, что агрументация годами не меняется: "деды при халяве жили -- и нам халяву давай"
Условное село так называется. Что непонятного.
Еще раз: "какие есть ваши доказательства?".
Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками"...


знову якийсь потік свідомості, зрозумілий тільки його автору. а може і навіть йому не зрозумілий. яка аргументація, які роки, яке умовне село, які казки? ви про що??? скільки можна клеїти дурня? :D ви дивіться, а то рано чи пізно , як то кажуть, кількість перейде в якість. :mrgreen: я вже одному виклав, вам ще напишу, раз вперто робите вигляд що не бачите - подивитися можна тут - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там навіть фотографії є.

Ясно-понятно: ссылок на конкретные "села" не будет? -- по причине отсутстивия таких сел, небось?..
Слив засчитывать или еще пару дней пыжиться кто-то будет? :lol:


ну що ж, ясно-понятно, дивитися на надані посилання ніхто і не збирався. з причини відсутності такого бажання від самого початку. злив зараховано, чи ще пару днів пижитися хтось буде? :lol:

ще раз, на всякий випадок, для танкістів - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там понад 300 км таких сіл. хто хотів побачити, той побачив. якщо у вас не було потреби побачити, а хотілося просто поговорити, ну то що ж...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:33

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:Ясно-понятно: ссылок на конкретные "села" не будет? -- по причине отсутстивия таких сел, небось?..
Слив засчитывать или еще пару дней пыжиться кто-то будет? :lol:


ну що ж, ясно-понятно, дивитися на надані посилання ніхто і не збирався. з причини відсутності такого бажання від самого початку. злив зараховано, чи ще пару днів пижитися хтось буде? :lol:

ще раз, на всякий випадок, для танкістів - https://maps.google.com, ділянка київ-житомир-рівне. там понад 300 км таких сіл. хто хотів побачити, той побачив. якщо у вас не було потреби побачити, а хотілося просто поговорити, ну то що ж...

Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили. Но кто-то может продолжать петросянить в лужу со своим maps.google.com :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:53

  yanyura написав:
  _hunter написав:еще пару-тройку постиков на форуме написать "нет платным дорогам!!!"?

Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.


И в помощь заблокированным на maps.google.com.
Дорога М-06, она же Е-40 проходит через следующие населенные пункты:

...

Далее не стал делать скриншоты, т.к. и так много места на странице заняло.

ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...

Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:
Зображення

А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?) -- и что мы видим:
Зображення
-- видим кучку объездных маршрутов.

Далее не стал делать скриншоты, т.к. и так они все одинаковые.

То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема :lol:
У вас, как я вижу -- это постоянно происходит: в Законе тоже какая-то "равноудаленная альтернатива" привиделась...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:04

  _hunter написав:видим кучку объездных маршрутов.


Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом. Так это во всех цивилизованных странах работает.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:16

  Цитрин написав:
  _hunter написав:видим кучку объездных маршрутов.


Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом. Так это во всех цивилизованных странах работает.

И опять: "какие есть ваши доказательства"?

  moveton написав:yanyura, при всём понимании возмущения от отбирания халявного проезда по определённым участкам, таки вся суть платных дорог, что бесплатная альтернатива им обычно (у нас ещё очень гуманное законодательство, требующее её всегда) есть, но проезд по ней будет дольше. Иначе кто бы ездил по платным? И мы же, типа, становимся ближе к Европе, а в ней:
"При этом, никто не мешает вам использовать альтернативные (то есть бесплатные) дороги — они там тоже есть в изобилии, в любой стране. Ради бога! Будет еще дешевле, если не совсем бесплатно. Но время в пути, при использовании бесплатных дорог, увеличится существенно, раза в полтора.

Тарифы за оплату дорог также разнятся от страны к стране. Польшу от Бреста до границы с Германией (680 км) можно проехать примерно за 20 евро. Такое же расстояние по Франции (например, от Парижа до Тулузы), обойдется вам уже в 50 евро. Причем, в обоих случаях, это можно сделать и бесплатно.

Самые дорогие дороги во Франции, Италии, в общем, в западной Европе. Самые дешевые в восточной Европе и на Балканах (кроме Греции — там дорого кататься). Но при этом, почти всегда (кроме Болгарии и Румынии) есть бесплатная альтернатива."


Оттуда же:
Стоит ли платить за дороги в Европе Если в процессе перемещения по Европе нужно быстро и с минимумом усилий попасть из одного пункта в другой — то платить за дороги однозначно стоит. Затраченные на перемещение по платным дорогам деньги — окупаются сторицей.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:35

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  _hunter написав:еще пару-тройку постиков на форуме написать "нет платным дорогам!!!"?

Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.

ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...

Принимается. Именно так я и писал.
Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:

Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
Зображення

Зображення

А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)

Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.
То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема :lol:

Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.

Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили.

Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
Зображення
:?:
yanyura
 
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  #<1 ... 5678
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