Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

moveton написав:

, при всём понимании возмущения от отбирания халявного проезда по определённым участкам, таки вся суть платных дорог, что бесплатная альтернатива им обычно (у нас ещё очень гуманное законодательство, требующее её всегда) есть, но проезд по ней будет дольше. Иначе кто бы ездил по платным? И мы же, типа, становимся ближе к Европе,"При этом, никто не мешает вам использовать альтернативные (то есть бесплатные) дороги — они там тоже есть в изобилии, в любой стране. Ради бога! Будет еще дешевле, если не совсем бесплатно. Но время в пути, при использовании бесплатных дорог, увеличится существенно, раза в полтора.Тарифы за оплату дорог также разнятся от страны к стране. Польшу от Бреста до границы с Германией (680 км) можно проехать примерно за 20 евро. Такое же расстояние по Франции (например, от Парижа до Тулузы), обойдется вам уже в 50 евро. Причем, в обоих случаях, это можно сделать и бесплатно.