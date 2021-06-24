Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:35

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.

ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...

Принимается. Именно так я и писал.


Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:

Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
...


А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)

Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.
То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема :lol:

Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.

Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили.

Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
...

Да и пофиг :lol:

Я же там специально болдом выделил -- что именно я просил. Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия:
  wild.tomcat написав:... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...

-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..

Увы, но нет: просто появились конкретные примеры того бреда, что вы несете... -- и появилась возможность предметного разговора.

Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты?

Нет: танкистом я называю танкиста, которому отвечал. Все просто, вроде бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:58

  _hunter написав:И опять: "какие есть ваши доказательства"?


Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас
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