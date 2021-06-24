Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

yanyura написав:
Принимается. Именно так я и писал.Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:
Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
...А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)
Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема
Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили.
Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
...
Да и пофиг
Я же там специально болдом выделил -- что именно я просил. Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия:
-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..
Увы, но нет: просто появились конкретные примеры того бреда, что вы несете... -- и появилась возможность предметного разговора.
Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты?
Нет: танкистом я называю танкиста, которому отвечал. Все просто, вроде бы.