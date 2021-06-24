Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:35
yanyura написав: _hunter написав: yanyura написав: Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете?
Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.
ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...
Принимается. Именно так я и писал.
Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:
Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
...
А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)
Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com
? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.
То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема
Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.
Для танкистов: вон там выше
yanyura накидал именно то, что просили.
Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
...
Да и пофиг
Я же там специально болдом выделил -- что именно я просил. Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия:
wild.tomcat написав:
... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...
-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..
Увы, но нет: просто появились конкретные примеры того бреда, что вы несете... -- и появилась возможность предметного разговора.
Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты?
Нет: танкистом я называю танкиста, которому отвечал. Все просто, вроде бы.
_hunter
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:58
_hunter написав:
И опять: "какие есть ваши доказательства"?
Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас
Цитрин
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:54
_hunter
Отвечу вам из ваших же постов
Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия
_hunter, Пт 02 июл, 2021 17:35 Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты? _hunter, Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03 Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками". Ответ именно на этот ваш вопрос-просьбу показан скриншотами
(подтвердить "фотками" разделенные магистралью М-06, она же Е-40, села).
Также скриншоты это ответ на аналогичную просьбу
vitaliy_berdinskikh
(скриншот его просьбы в моем посте "Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:35")
_hunter написав: wild.tomcat написав:
... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...
-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..
wild.tomcat
написал то, что для вас не выгодно, поэтому вы
вот это
принципиально не заметили:
ще раз -
ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення?
"цедульки" подтверждают его слова.
yanyura
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