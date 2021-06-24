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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:04

  _hunter написав:видим кучку объездных маршрутов.


Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом. Так это во всех цивилизованных странах работает.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:16

  Цитрин написав:
  _hunter написав:видим кучку объездных маршрутов.


Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом. Так это во всех цивилизованных странах работает.

И опять: "какие есть ваши доказательства"?

  moveton написав:yanyura, при всём понимании возмущения от отбирания халявного проезда по определённым участкам, таки вся суть платных дорог, что бесплатная альтернатива им обычно (у нас ещё очень гуманное законодательство, требующее её всегда) есть, но проезд по ней будет дольше. Иначе кто бы ездил по платным? И мы же, типа, становимся ближе к Европе, а в ней:
"При этом, никто не мешает вам использовать альтернативные (то есть бесплатные) дороги — они там тоже есть в изобилии, в любой стране. Ради бога! Будет еще дешевле, если не совсем бесплатно. Но время в пути, при использовании бесплатных дорог, увеличится существенно, раза в полтора.

Тарифы за оплату дорог также разнятся от страны к стране. Польшу от Бреста до границы с Германией (680 км) можно проехать примерно за 20 евро. Такое же расстояние по Франции (например, от Парижа до Тулузы), обойдется вам уже в 50 евро. Причем, в обоих случаях, это можно сделать и бесплатно.

Самые дорогие дороги во Франции, Италии, в общем, в западной Европе. Самые дешевые в восточной Европе и на Балканах (кроме Греции — там дорого кататься). Но при этом, почти всегда (кроме Болгарии и Румынии) есть бесплатная альтернатива."


Оттуда же:
Стоит ли платить за дороги в Европе Если в процессе перемещения по Европе нужно быстро и с минимумом усилий попасть из одного пункта в другой — то платить за дороги однозначно стоит. Затраченные на перемещение по платным дорогам деньги — окупаются сторицей.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:35

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  _hunter написав:еще пару-тройку постиков на форуме написать "нет платным дорогам!!!"?

Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.

ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...

Принимается. Именно так я и писал.
Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:

Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
Зображення

Зображення

А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)

Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.
То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема :lol:

Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.

Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили.

Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
Зображення
:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:19

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  Цитрин написав:Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом.

Что за бред?
  Цитрин написав:Так это во всех цивилизованных странах работает.
Вообще то во всех цивилизованных странах как раз наоборот.
Включая США где ты якобы ездил по платным автострадам.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:35

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:Цитату, где я писал, что против платных дорог в Украине привести сможете? Не можете? В таком случае не приписывайте мне свои измышления.

ОК -- "против передачи дорог в платные". -- если уж к словам цепляемся...

Принимается. Именно так я и писал.


Супер. А теперь я напомню какие именно примеры я просил:

Да нет, я ответил на ваши другие просьбы:
...


А теперь берем первый попавшийся скриншот (кстати: в еще более похабном качестве сфотографировать не получилось?)

Именно это (похабное качество) и заставило вас наконец-то зайти на maps.google.com? Ну что ж значит хоть какая-то польза от скриншотов есть.
То, что вы приписали мне свои измышления вида "ни одно село не имеет доступа к дороге М-06, она же Е-40" -- сугубо ваша проблема :lol:

Вы меня с кем-то перепутали, ничего подобного я не писал, можете перечитать все мои посты.

Для танкистов: вон там выше yanyura накидал именно то, что просили.

Под "танкистами" вы подразумеваете себя (смотрим скриншоты ваших постов здесь) и вот этого
...

Да и пофиг :lol:

Я же там специально болдом выделил -- что именно я просил. Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия:
  wild.tomcat написав:... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...

-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..

Увы, но нет: просто появились конкретные примеры того бреда, что вы несете... -- и появилась возможность предметного разговора.

Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты?

Нет: танкистом я называю танкиста, которому отвечал. Все просто, вроде бы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:58

  _hunter написав:И опять: "какие есть ваши доказательства"?


Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:54

_hunter

Отвечу вам из ваших же постов
Если вам так сложно длинные тексты читать -- специально для вас короткая версия


_hunter, Пт 02 июл, 2021 17:35
Опять же увы, но что, в таком случае должны были обозначать те скриншоты?


_hunter, Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:03
Я не понял: кто про бедные разделенные села тут уже который день сказки рассказывает? -- вот эти сказки неплохо бы подтвердить какими-никакими "фотками".


Ответ именно на этот ваш вопрос-просьбу показан скриншотами (подтвердить "фотками" разделенные магистралью М-06, она же Е-40, села).

Также скриншоты это ответ на аналогичную просьбу vitaliy_berdinskikh (скриншот его просьбы в моем посте "Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:35")


  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...

-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..


wild.tomcat написал то, что для вас не выгодно, поэтому вы вот это принципиально не заметили:
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення?


"цедульки" подтверждают его слова.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:11

Re: Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і

  wild.tomcat написав:ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого?
Если дорога идёт через сёла - она не платная. Если она платная то при таком раскладе на неё не выехать из двора или боковой улицы, даже заплатив - потому что никто не будет ставить на каждом дворе или переулке с грунтовкой портал для оплаты.

Платные дороги обычно или обходят сёла или проходя через них не имеют съездов на боковые улицы - в этом собственно и идея скоростной шестиполосной дороги.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:21

  Цитрин написав:
  _hunter написав:И опять: "какие есть ваши доказательства"?


Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас

Я это вам пишу дабы вы осознали, что полный бред пишите. Но если вы даже "за базар ответить" не способны, то я пас :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:35

  yanyura написав:Ответ именно на этот ваш вопрос-просьбу показан скриншотами (подтвердить "фотками" разделенные магистралью М-06, она же Е-40, села).


  _hunter написав:
  wild.tomcat написав:... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...

-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..


wild.tomcat написал то, что для вас не выгодно, поэтому вы вот это принципиально не заметили:
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення?


"цедульки" подтверждают его слова.


Ага, вот теперь понял: "кто-то" очень оригинальны читает тексты -- а именно с конца и выискивая по одному знакомому слову :lol:
Теперь внимательно читаем что именно я просил "доказать":
Зображення
так дошло? -- или снова больше одного предложения получилось -- и понять не получилось? :lol:

Он там много всякого бреда понаписывал -- поэтому, увы, некоторый его бред я, действительно упускаю. Не ищите тут скрытые мотивы :lol:

Ну да: половина села с одной стороны, половина с другой. И что? -- придется переезжать автобан по эстакаде, а не как раньше -- через перекресток без светофора?
И объездные пути какого-то из сел я там накидал по тем "цедулькам".
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