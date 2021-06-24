Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Альтернативным объездным маршрутом должна быть платная дорога, а бесплатная основным маршрутом. Так это во всех цивилизованных странах работает.
И опять: "какие есть ваши доказательства"?
moveton написав:yanyura, при всём понимании возмущения от отбирания халявного проезда по определённым участкам, таки вся суть платных дорог, что бесплатная альтернатива им обычно (у нас ещё очень гуманное законодательство, требующее её всегда) есть, но проезд по ней будет дольше. Иначе кто бы ездил по платным? И мы же, типа, становимся ближе к Европе, а в ней: "При этом, никто не мешает вам использовать альтернативные (то есть бесплатные) дороги — они там тоже есть в изобилии, в любой стране. Ради бога! Будет еще дешевле, если не совсем бесплатно. Но время в пути, при использовании бесплатных дорог, увеличится существенно, раза в полтора.
Тарифы за оплату дорог также разнятся от страны к стране. Польшу от Бреста до границы с Германией (680 км) можно проехать примерно за 20 евро. Такое же расстояние по Франции (например, от Парижа до Тулузы), обойдется вам уже в 50 евро. Причем, в обоих случаях, это можно сделать и бесплатно.
Самые дорогие дороги во Франции, Италии, в общем, в западной Европе. Самые дешевые в восточной Европе и на Балканах (кроме Греции — там дорого кататься). Но при этом, почти всегда (кроме Болгарии и Румынии) есть бесплатная альтернатива."
Оттуда же:
Стоит ли платить за дороги в Европе Если в процессе перемещения по Европе нужно быстро и с минимумом усилий попасть из одного пункта в другой — то платить за дороги однозначно стоит. Затраченные на перемещение по платным дорогам деньги — окупаются сторицей.
_hunter написав:И опять: "какие есть ваши доказательства"?
Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас
wild.tomcat написав:ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого?
Если дорога идёт через сёла - она не платная. Если она платная то при таком раскладе на неё не выехать из двора или боковой улицы, даже заплатив - потому что никто не будет ставить на каждом дворе или переулке с грунтовкой портал для оплаты.
Платные дороги обычно или обходят сёла или проходя через них не имеют съездов на боковые улицы - в этом собственно и идея скоростной шестиполосной дороги.
_hunter написав:И опять: "какие есть ваши доказательства"?
Вы с какой целью это пишете? Если хотите для себя разобраться - читайте Конституцию Украины, там все подробно расписано. Да вы это и сами знаете. А если у вас интерес поупражняться в софистике, то я пас
Я это вам пишу дабы вы осознали, что полный бред пишите. Но если вы даже "за базар ответить" не способны, то я пас
yanyura написав:Ответ именно на этот ваш вопрос-просьбу показан скриншотами (подтвердить "фотками" разделенные магистралью М-06, она же Е-40, села).
_hunter написав:
wild.tomcat написав:... це для людей основна дорога, інших, крім поля, в них взагалі немає. ...
-- какое отношение к этому те ваши цедульки имеют?..
wild.tomcat написал то, что для вас не выгодно, поэтому вы вот это принципиально не заметили:
ще раз - ця траса прямо проходить через села, розумієте що це таке, коли пів села з одного боку дороги, інша половина з іншого? чи це так важко для усвідомлення?
"цедульки" подтверждают его слова.
Ага, вот теперь понял: "кто-то" очень оригинальны читает тексты -- а именно с конца и выискивая по одному знакомому слову Теперь внимательно читаем что именно я просил "доказать": так дошло? -- или снова больше одного предложения получилось -- и понять не получилось?
Он там много всякого бреда понаписывал -- поэтому, увы, некоторый его бред я, действительно упускаю. Не ищите тут скрытые мотивы
Ну да: половина села с одной стороны, половина с другой. И что? -- придется переезжать автобан по эстакаде, а не как раньше -- через перекресток без светофора? И объездные пути какого-то из сел я там накидал по тем "цедулькам".