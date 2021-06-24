Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...

Нет. В США ты можешь ездить бесплатно, но если хочешь объехать пробки в час пик, то можешь объехать по частной платной дороге.
Многие сразу берут транспондер - вешают на лобовое стекло и вьезжают/выезжают без остановки на пропускном пункте. Так удобнее на работу ездить, т.к. в часы пик по бесплатным дорогам ехать дольше и экономия времени с лихвой компенсирует стоимость проезда по платной дороге.
Если транспондера нет, то нужно останавливаться платить чуваку в будке.
Платные дороги по сути дублируют бесплатные. Платная дорога - это комфорт и экономия времени, для тех кто может себе это позволить. Бесплатная - для экономных, но не гарантирует что ты не застрянешь в пробке в час пик. Было бы абсурдно, если бы было наоборот.
Кстати бесплатные в США не сильно хуже, просто в час пик по ней может на час больше на дорогу уйти.