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Кабмін визначився з першими
платними автобанами. Карта і...

Кабмін визначився з першими платними автобанами. Карта і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:05

  vitaliy_berdinskikh написав:Вообще то во всех цивилизованных странах как раз наоборот.
Включая США где ты якобы ездил по платным автострадам.


Нет. В США ты можешь ездить бесплатно, но если хочешь объехать пробки в час пик, то можешь объехать по частной платной дороге.

Многие сразу берут транспондер - вешают на лобовое стекло и вьезжают/выезжают без остановки на пропускном пункте. Так удобнее на работу ездить, т.к. в часы пик по бесплатным дорогам ехать дольше и экономия времени с лихвой компенсирует стоимость проезда по платной дороге.

Если транспондера нет, то нужно останавливаться платить чуваку в будке.

Платные дороги по сути дублируют бесплатные. Платная дорога - это комфорт и экономия времени, для тех кто может себе это позволить. Бесплатная - для экономных, но не гарантирует что ты не застрянешь в пробке в час пик. Было бы абсурдно, если бы было наоборот.

Кстати бесплатные в США не сильно хуже, просто в час пик по ней может на час больше на дорогу уйти.
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