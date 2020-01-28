Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.
Дивися повний текст Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11 (фото, відео).
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:07
Microsoft офіційно презентувала операційну систему...
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Дивися повний текст Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11 (фото, відео).
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