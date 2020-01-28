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Microsoft офіційно презентувала операційну систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11.
Дивися повний текст Microsoft офіційно презентувала операційну систему Windows 11 (фото, відео)
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R2
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:07
Билли косолапый по миру идет
глюки собирает и в винду кладет
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telesystem444
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:06
даже не думаю переходить.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:08
Вот это они резкие, я еще на xp сижу
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alex7gk
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:45
alex7gk написав:
Вот это они резкие, я еще на xp сижу
Поди в аське ещё сидите на диалапе.
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Dear_Sir
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