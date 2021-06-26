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Українці тримають «під
подушкою» близько $50 млрд —...

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо на тлі амністії капіталів громадяни покажуть хоча б $10-20 млрд, то це «стане перемогою».

Дивися повний текст Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10

Хотят раскулачить, но не знают с какой стороны подойти. Вроде как совковыми методами нельзя, не выберут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:14

все в обменки.
И будет доллар по 8!
Investor_K
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