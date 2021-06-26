Якщо на тлі амністії капіталів громадяни покажуть хоча б $10-20 млрд, то це «стане перемогою».
Дивися повний текст Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд — Гетманцев.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10
Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд — Гетманцев.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10
Хотят раскулачить, но не знают с какой стороны подойти. Вроде как совковыми методами нельзя, не выберут.
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