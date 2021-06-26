Якщо на тлі амністії капіталів громадяни покажуть хоча б $10-20 млрд, то це «стане перемогою».
Дивися повний текст Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд — Гетманцев.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10
Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд — Гетманцев.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:10
Хотят раскулачить, но не знают с какой стороны подойти. Вроде как совковыми методами нельзя, не выберут.
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:39
І тепер введуть новий тариф на доставку повітря, для чого народу " лишні" гроші...
Додано: Вів 29 чер, 2021 14:59
Ну теперь-то родичи всех чинуш смогут наконец единоразово отбелить деньги чинуш, а чинуши смогут подать белые и пушистые декларации в НАЗК. Аллилуя
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:42
Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
Раньше писал о том, что сбережения у народа увеличились и это очень хорошо. Люди смогут вкладывать их в свое развитие а также в покупку товаров и услуг а теперь пишут о том, что - как же это плохо что у людей много сбережений. Намекая что нужно уменьшить их как можно больше.
И так минимальные доходы-выплаты минимальные во всей Европе. Но нет, им хочется чтобы еще меньше было. Так выходит.
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58
в среднем получается 1,5 тыс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...
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