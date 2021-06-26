Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:27
Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
Додано: Вів 29 чер, 2021 22:41
vitaliian все равно страна нищая. С чего они собрались деньги драть только черту понятно.
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