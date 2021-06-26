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Українці тримають «під
подушкою» близько $50 млрд —...

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:27

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 22:41

vitaliian все равно страна нищая. С чего они собрались деньги драть только черту понятно.
Juna
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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