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Українці тримають «під
подушкою» близько $50 млрд —...

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:27

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:19

vitaliian ,а более 50% у 1% населения. В Украине очень большой разрыв между богатыми и бедными. Но в данном случае больше заплатят не богатые, впрочем, как и всегда.
egorlova987
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:39

  Тракторист написав:в среднем получается 1,5 тыс. баксов на человека - это не такие уж и большие деньги...


Смотря на сколько человек делить. Если на 5 человек, то по 10 ярдов на человека :mrgreen:

Но 50 млрд - это бабка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Дележ шкуры неубитого медведя...

Он сам это понимает:
Глава налогового комитета Данил Гетманцев считает, что если на фоне амнистии капиталов граждане покажут хотя бы $ 10−20 млрд, то это «станет победой».


правда возникает вопрос - кто будет "победителем", а кто "поверженным"?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 30 чер, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:09

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

  egorlova987 написав:Но в данном случае больше заплатят не богатые, впрочем, как и всегда.
В данном случае как раз больше заплатят богатые так как бедные вообще ничего не платят.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:27

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Rainbow
 
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  #<12
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