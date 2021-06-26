Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 21:27
Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
Порівняння з Аргентиною дуже сумнівне. В Аргентині не було геноцидів населення, не було ВВ1-ВВ2, не було 70 років совка...
Щоб українець віддав свої гроші банку, то треба щоб банк (і держава) були дуже надійними.
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:19
vitaliian ,а более 50% у 1% населения. В Украине очень большой разрыв между богатыми и бедными. Но в данном случае больше заплатят не богатые, впрочем, как и всегда.
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:39
Смотря на сколько человек делить. Если на 5 человек, то по 10 ярдов на человека
Но 50 млрд - это бабка гадала, да надвое сказала: то ли дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Дележ шкуры неубитого медведя...
Он сам это понимает:
правда возникает вопрос - кто будет "победителем", а кто "поверженным"?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 30 чер, 2021 08:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:09
Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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