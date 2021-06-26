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Українці тримають «під
подушкою» близько $50 млрд —...

Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:12

А сколько Гетманцев держит денег на фирмах в Омане для покупки земли в Украине??
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:59

Re: Українці тримають «під подушкою» близько $50 млрд —...

Я думаю, що гетманчік скоро - десь через рік - взнає, що то воно за гриб такий - отсосіновік :mrgreen:
change_pm
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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