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Онлайн-школа английского для
Китайцев "Beverly English"

Онлайн-школа английского для Китайцев "Beverly English"
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 14:05

Онлайн-школа английского для Китайцев "Beverly English"

Всем привет,

Ищу финансового инвестора в проект по онлайн школе английского на Китай.

Это мой второй проект, первый - Dex Digital (jobs.dou.ua/companies/dexdigital/) - со-основал и вывел на самоокупаемость при выручке в $100k/мес, сейчас довольно успешная история, ушел в 2019 в силу разногласий с партнером.

О проекте:

Beverly English - школа бизнес английского для китайцев от 22-50 лет и подготовки к IELTS/TOEFL тинейджеров 15-18 лет.

Необходимы инвестиции миноритарного плана (до $20k, стэк - соответсвующий), для вливаний в проверенный маркетинговый канал.

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Противоположно первому бизнесу в e-commerce, где мы таргетили США, Канаду, Британию, здесь работаем с Китайцами, добываем трафик внутри социальных сетей, путем построения личного бренда. Все необходимые связи, процессинг, ресурсы в Китае есть.

Система распределения дохода - распределение дивидендов по факту выхода на самоокупаемость на оборотах 20-30k месячной выручки. Достигается через 5-6 месяцев.
Возврат вложений для инвестора - 10-12 месяцев. Дальше пассивный ежеквартальный доход за счет органического роста аккаунтов в соц сетях, куда интереснее сдачи квартиры в Буче))

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Продуктовый MVP отработан, преподователи есть - могу скинуть примеры уроков.

Более развурнутую информацию пришлю лично, мой телеграм: @serhiilesh

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P.S. Буду рад пообщаться с цифровыми предпринимателями для обмена опытом, особенно если ваш продукт схож моему, или вы работает с медиа-пространством Китая. :D
chris2021
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