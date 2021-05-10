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У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку 16 червня 2021 року семеро членів підтримали збереження облікової ставки на рівні 7,5%. Троє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 8%.
Дивися повний текст У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки через сплеск інфляції
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:02
З такою обліковою та % на депозити, звісно інфляція буде вищою.
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