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У НБУ пояснили відмову від
підвищення облікової ставки...

У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:02

У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки...

Пропонуємо до обговорення:
Під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку 16 червня 2021 року семеро членів підтримали збереження облікової ставки на рівні 7,5%. Троє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 8%.

Дивися повний текст У НБУ пояснили відмову від підвищення облікової ставки через сплеск інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:02

З такою обліковою та % на депозити, звісно інфляція буде вищою.
Rainbow
 
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