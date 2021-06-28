За підсумками минулого тижня статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска збільшилися на 9,9 млрд доларів.
Дивися повний текст Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів — Forbes.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:07
Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів...
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Дивися повний текст Ілон Маск розбагатів за тиждень майже на 10 млрд доларів — Forbes.
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