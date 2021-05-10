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Мінсоцполітики шукає рішення,
щоб індексувати пенсії...

Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58

Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям.

Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
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