Міністерство соціальної політики перебуває на етапі пошуку рішення щодо індексації пенсій військовослужбовцям.
Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58
Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінсоцполітики шукає рішення, щоб індексувати пенсії військовослужбовцям — Лазебна.
Додано: Вів 29 чер, 2021 16:58
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