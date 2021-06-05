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Міжбанк: долар пішов на зниження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:27
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок 29 червня торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів 27,25 / 27,27 UAH / USD.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:28
Страшно за владельцев долларов. Их "актив" никомуненужен
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