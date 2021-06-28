Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42
Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...
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Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42
Велике крадівництво - це вам не кіношки із серіальчиками знімати ! Тобі личить моє кохання ...
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