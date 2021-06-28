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Зеленський підписав закон,
який дозволяє ремонт...

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
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