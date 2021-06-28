Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42
Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42
Велике крадівництво - це вам не кіношки із серіальчиками знімати ! Тобі личить моє кохання ...
Додано: Вів 29 чер, 2021 19:16
Через Прозоро украсть проще простого. Но красть без какого-либо надзора ещё лучше!
🤡, Браво!
Додано: Вів 29 чер, 2021 20:16
зеля пошел в разнос. по всей видимости достигнут предел, за которым уже все равно что делать - срок будет максимальным
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57
Как я вижу Прозоро по своему товару.
Скидывают цену друг перед другом, в итоге вместо товара или услуги хорошего качества, конечный потребитель будет иметь какое то говнище. Потому что чем дешевле сумма, тем более некачественный товар.
Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:11
Справа не в тому, як легше вкрасти. Справа в тому що без прозорро можна не світити свої оборудки взагалі.
Володимир Олександрович Зеленський - безумовний чемпіон світу по крадівництву.
Додано: Сер 30 чер, 2021 12:51
Ох и Зеля... Привел оголтелую свору и деребанят бюджет по полной.
А в это время с экранов рассказывает про миллиард посаженных деревьев...
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