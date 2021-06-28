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Зеленський підписав закон,
який дозволяє ремонт...

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:42

Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ремонт аеропортів і доріг в обхід процедури закупівель через Prozorro.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон, який дозволяє ремонт аеропортів і доріг в обхід Prozorro.
R2
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Велике крадівництво - це вам не кіношки із серіальчиками знімати ! Тобі личить моє кохання ...
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Лиха беда начало!
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Через Прозоро украсть проще простого. Но красть без какого-либо надзора ещё лучше!
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hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:16

зеля пошел в разнос. по всей видимости достигнут предел, за которым уже все равно что делать - срок будет максимальным
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57

Как я вижу Прозоро по своему товару.
Скидывают цену друг перед другом, в итоге вместо товара или услуги хорошего качества, конечный потребитель будет иметь какое то говнище. Потому что чем дешевле сумма, тем более некачественный товар.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:57

  ruslan42212 написав:зеля пошел в разнос. по всей видимости достигнут предел, за которым уже все равно что делать - срок будет максимальным

Он думает, что в штаты свалит.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:11

  hazanovich_alexey написав:Через Прозоро украсть проще простого. Но красть без какого-либо надзора ещё лучше!
🤡, Браво!

Справа не в тому, як легше вкрасти. Справа в тому що без прозорро можна не світити свої оборудки взагалі.

Володимир Олександрович Зеленський - безумовний чемпіон світу по крадівництву.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:38

Это начало большого конца.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 12:51

Ох и Зеля... Привел оголтелую свору и деребанят бюджет по полной.
А в это время с экранов рассказывает про миллиард посаженных деревьев...
fishman
 
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