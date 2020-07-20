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Угода про «вільне небо» з ЄС сприятиме здешевленню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:15
Пропонуємо до обговорення:
Підписання угоди про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом позитивно вплине на розширення географії подорожей та здешевлення авіаквитків для українських громадян.
Дивися повний текст Угода про «вільне небо» з ЄС сприятиме здешевленню авіаквитків
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Додано: Вів 29 чер, 2021 18:15
У нас не бывает удешевления,только в большую сторону.
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