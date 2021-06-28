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Укрaїнцям «75+» перенесли
підвищення пенсії

Укрaїнцям «75+» перенесли підвищення пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 18:37

Укрaїнцям «75+» перенесли підвищення пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок перенесли на жовтень поточного року.

Дивися повний текст Укрaїнцям «75+» перенесли підвищення пенсії.
R2
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