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Укрaїнцям «75+» перенесли підвищення пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 чер, 2021 18:37
Пропонуємо до обговорення:
Перерахунок перенесли на жовтень поточного року.
Дивися повний текст Укрaїнцям «75+» перенесли підвищення пенсії
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