|
|
Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Ще на початку 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) поряд з роботою додатку держпослуг "Дія" запустив власний застосунок для смартфонів і планшетів.
Дивися повний текст Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94296
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37
Почитала отзывы и ужаснулась. Положительных нет, приложение сырое, разработчики на замечания не реагируют. Пользуюсь Личным кабинетом в аналогичном приложении в компьютере (вход через Приват24) и думаю что этого пока достаточно.
-
olya_nov1966
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12
И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4607
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1047 раз.
- Подякували: 620 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор