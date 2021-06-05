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Пенсії в смартфоні. Як зайти
у застосунок Пенсійного...

Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37

Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...

Пропонуємо до обговорення:
Ще на початку 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) поряд з роботою додатку держпослуг "Дія" запустив власний застосунок для смартфонів і планшетів.

Дивися повний текст Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37

Почитала отзывы и ужаснулась. Положительных нет, приложение сырое, разработчики на замечания не реагируют. Пользуюсь Личным кабинетом в аналогичном приложении в компьютере (вход через Приват24) и думаю что этого пока достаточно.
olya_nov1966
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

Re: Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...

И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.
vitaliy_berdinskikh
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