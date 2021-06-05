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Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Ще на початку 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) поряд з роботою додатку держпослуг "Дія" запустив власний застосунок для смартфонів і планшетів.
Дивися повний текст Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно
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R2
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Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37
Почитала отзывы и ужаснулась. Положительных нет, приложение сырое, разработчики на замечания не реагируют. Пользуюсь Личным кабинетом в аналогичном приложении в компьютере (вход через Приват24) и думаю что этого пока достаточно.
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olya_nov1966
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12
И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51
vitaliy_berdinskikh написав:
И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи
. Замечательное решение.
Нинада
-- КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает. Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
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_hunter
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:43
_hunter написав:
Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
Прикинь, таких куча. У некоторых вообще никакой карты нет.
_hunter написав:
КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает.
Читаю
здійснити попередній запис до відповідного ВПР (у разі потреби отримати консультацію) засобами телефонного зв’язку починаючи з 8 год. 15 хв. (режим роботи ВПР та засоби зв’язку опубліковані на офіційному інформаційному ресурсі Надавача у розділі «Контакти». Звертаємо Вашу увагу на те, що попередній запис здійснюється протягом дня на наступний робочий день (рекомендований час попереднього запису з 8 год. 15 хв. до 9 год. 00 хв.);
проще просто в пенсионный сходить, с такой вот жижитализаций
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:53
vitaliy_berdinskikh написав: _hunter написав:
Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
Прикинь, таких куча. У некоторых вообще никакой карты нет.
_hunter написав:
КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает.
Читаю
проще просто в пенсионный сходить, с такой вот жижитализаций
здійснити попередній запис до відповідного ВПР (у разі потреби отримати консультацію) засобами телефонного зв’язку починаючи з 8 год. 15 хв. (режим роботи ВПР та засоби зв’язку опубліковані на офіційному інформаційному ресурсі Надавача у розділі «Контакти». Звертаємо Вашу увагу на те, що попередній запис здійснюється протягом дня на наступний робочий день (рекомендований час попереднього запису з 8 год. 15 хв. до 9 год. 00 хв.);
Та вообще не вопрос...
У меня коментарий к этому был:
пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи
-- это не так.
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_hunter
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Додано: Сер 30 чер, 2021 20:42
_hunter написав: vitaliy_berdinskikh написав:
И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи
. Замечательное решение.
Нинада
-- КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает. Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
Как так получилось что в свой аккаунт Social Security Service я захожу по логину-паролю с двуфакторным подтверждением кода по смс без всяких подписей, а в ПФУ нужны подписи от организации с сотонинским названием "КНЕДПІДДДПС"? Не мойму, то ли американцы тупые, то ли ПФУ такой продвинутый.
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Dear_Sir
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