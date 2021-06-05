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Пенсії в смартфоні. Як зайти
у застосунок Пенсійного...

Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37

Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...

Пропонуємо до обговорення:
Ще на початку 2021 року Пенсійний фонд України (ПФУ) поряд з роботою додатку держпослуг "Дія" запустив власний застосунок для смартфонів і планшетів.

Дивися повний текст Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного фонду і навіщо це потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 06:37

Почитала отзывы и ужаснулась. Положительных нет, приложение сырое, разработчики на замечания не реагируют. Пользуюсь Личным кабинетом в аналогичном приложении в компьютере (вход через Приват24) и думаю что этого пока достаточно.
olya_nov1966
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:12

Re: Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...

И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:51

  vitaliy_berdinskikh написав:И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.

Нинада :lol: -- КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает. Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:43

Re: Пенсії в смартфоні. Як зайти у застосунок Пенсійного...

  _hunter написав:Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
Прикинь, таких куча. У некоторых вообще никакой карты нет.
  _hunter написав:КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает.

Читаю
здійснити попередній запис до відповідного ВПР (у разі потреби отримати консультацію) засобами телефонного зв’язку починаючи з 8 год. 15 хв. (режим роботи ВПР та засоби зв’язку опубліковані на офіційному інформаційному ресурсі Надавача у розділі «Контакти». Звертаємо Вашу увагу на те, що попередній запис здійснюється протягом дня на наступний робочий день (рекомендований час попереднього запису з 8 год. 15 хв. до 9 год. 00 хв.);


проще просто в пенсионный сходить, с такой вот жижитализаций :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...
Прикинь, таких куча. У некоторых вообще никакой карты нет.
  _hunter написав:КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает.

Читаю
здійснити попередній запис до відповідного ВПР (у разі потреби отримати консультацію) засобами телефонного зв’язку починаючи з 8 год. 15 хв. (режим роботи ВПР та засоби зв’язку опубліковані на офіційному інформаційному ресурсі Надавача у розділі «Контакти». Звертаємо Вашу увагу на те, що попередній запис здійснюється протягом дня на наступний робочий день (рекомендований час попереднього запису з 8 год. 15 хв. до 9 год. 00 хв.);


проще просто в пенсионный сходить, с такой вот жижитализаций :mrgreen:

Та вообще не вопрос...
У меня коментарий к этому был:
пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи

-- это не так.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 20:42

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:И чтобы зайти в приложение пенсионеру надо отлистать за ЕЦП, а потом ещё регулярно отлистывать за возобновление подписи. Замечательное решение.

Нинада :lol: -- КНЕДП ІДД ДПС их нахаляву раздает. Это если как-то так получилось, что у пенса карты Привет-банка нет...


Как так получилось что в свой аккаунт Social Security Service я захожу по логину-паролю с двуфакторным подтверждением кода по смс без всяких подписей, а в ПФУ нужны подписи от организации с сотонинским названием "КНЕДПІДДДПС"? Не мойму, то ли американцы тупые, то ли ПФУ такой продвинутый.
Dear_Sir
 
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